FOMAG responde informe de “Así Vamos en Salud” y asegura que existen incongruencias

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) emitió un comunicado donde expresa que en un reporte emitido por “Así Vamos en Salud” se dieron una serie de imprecisiones que el fondo asegura, son incongruentes, calificando al programa de pensamiento de haber tenido “falta de rigor en la investigación”.

¿Qué es “Así vamos en Salud”?

Creado en 2002, este centro de pensamiento busca hacer vigilancia y seguimiento a todos los procesos de los derechos y deberes en el aspecto de la salud, haciendo un monitoreo constante al desarrollo del sector por medio del análisis de los índices. Un programa que busca la mejora constante en la salud del país.

¿Cuáles son las incongruencias?

Según el FOMAG, el informe presentado contiene varias inconsistencias en cuanto a información de infraestructura y funcionamiento administrativo, por lo que se hacen varias precisiones al respecto con el estado actual del servicio de salud de los docentes.

Cobertura y sostenibilidad.

El boletín emitido por “Así vamos en Salud”, indica que en al menos 13 sedes prestadoras del servicio no se encuentran en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

Ante esto, el FOMAG asegura que esta información “carece de veracidad y confunde” ya que “por cuanto de los 13 prestadores que afirman, 12 no tienen contrato vigente y sólo uno se encuentra activo y prestando servicios al FOMAG. Otros 4 prestaron en el pasado servicios y los demás nunca han tenido un vínculo con la red de prestadores del FOMAG” asegura el fondo.

En cuanto a temas económicos, aunque la entidad reconoce que han tenido retos financieros bajo un marco de control del gasto, afirma que “el fondo no presenta ningún déficit financiero”.

Perfil demográfico y PQRS

La empresa admite la existencia de un predominio femenino y más carga en atención pediátrica y geriátrica, pero asegura que se está evaluando la apertura de programas integrales para este sector con el objetivo de tener un cuidado más integral.

“Así Vamos en Salud” y el FOMAG concuerdan en la atención al usuario. Ambos confirman que el número de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias ha bajado en un 52% gracias al nuevo modelo que se implementó.

La entidad reitera que busca mejorar la prestación del servicio para todos sus afiliados. “Asegurar a los docentes y a sus familias un acceso oportuno, digno y de calidad a los servicios de salud, contribuyendo al fortalecimiento de la educación pública en Colombia”.