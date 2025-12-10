“No entiendo en qué se basa”: Fiscal Camargo responde a Petro sobre supuesta inclusión en lista Clinton

La fiscal General Luz Adriana Camargo respondió al presidente de la República Gustavo Petro, quien en su cuenta de X la señaló de supuestamente “estar preocupada por su inclusión a la lista Clinton”

La jefe del ente acusador indicó que no es cierto lo que el presidente Petro afirmó, mantiene excelentes relaciones con Estados Unidos y su única preocupación es hacer un buen trabajo. Perseguir el crimen.

“La Fiscalía no está instituida para prestar apoyo al gobierno nacional, nosotros, por supuesto, mantenemos una relación armónica con todas las ramas del poder público y trabajamos colaborativamente con ellas cuando se demanda nuestra intervención. La única preocupación que yo tengo con las autoridades norteamericanas es presentar un trabajo de calidad respecto de la persecución de crímenes trasnacionales que es lo que hemos venido haciendo de manera muy juiciosa y ordenada (…) Me parece que no es un trino comedido y no entiendo en qué se basa, yo no tengo preocupaciones como las que menciona el presidente”.

#JUDICIAL | La fiscal General Luz Adriana Camargo responde al presidente @petrogustavo tras señalarla de "estar preocupada por su inclusión a la lista Clinton".



"Me parece que no es un trino comedido y no entiendo en qué se basa, yo no tengo preocupaciones como las que menciona…

Nueva Línea de investigación en el caso ‘Calarcá’

La jefe del ente acusador anunció nueva línea de investigación por el escándalo de los “dispositivos incautados a alias ‘Calarcá’, que tiene qué ver con el reclutamiento de menores. Se evalúa solicitar ante los jueces una nueva orden de captura contra ese jefe disidente, por los hallazgos de los computadores y USB.

#JUDICIAL | La fiscal General Luz Adriana Camargo anuncia nueva línea de investigación por el escándalo de los "dispositivos incautados a alias 'Calarcá', que tiene que ver con el reclutamiento de menores. Se evalúa reactivar las órdenes de captura contra ese jefe disidente.

Esta mañana la fiscal general se reunió con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia donde se puso de presente el caso de los hallazgos en los computadores de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Durante los últimos tres días, agentes del CTI de la Fiscalía, por orden de un fiscal delegado ante la Corte Suprema se practicaron tres inspecciones en búsqueda de pruebas por este escándalo.

La investigación tiene seis líneas de investigación y de acuerdo con el ente acusador se busca dar celeridad al caso.