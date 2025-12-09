Asesinatos, reclutamiento de menores y fortalecimiento militar revelan chats de “Calarca”

Según informe de Noticias Caracol, en los últimos meses las disidencias al mando de alias “Calarcá”, han aumentado su accionar delincuencial con asesinatos de firmantes de paz y lideres sociales, reclutamiento de menores de edad, entre otros hechos, según se evidencia en unos nuevos chat que fueron encontrados en los computadores del líder guerrillero.

Uno de los casos, se pudo constatar que mientras las disidencias de “Calarcá” estaban en pleno cese al fuego con el Gobierno, el pasado 6 de enero de 2024 el jefe criminal le dio la orden a uno de sus hombres de asesinar a un excombatiente de las Farc, firmante del acuerdo de paz, al parecer porque estaba hablando mal de él.

En los chats entre alias “Chala”, quien fue el sicario, le envió a alias “Calarcá” una foto en la que aparece el hombre amarrado y le suministró su nombre. En la conversación queda claro, que la orden era asesinar al firmante de paz, según reveló Noticias Caracol.

En los dispositivos, se encontraron decenas de fotos de víctimas amarradas, torturadas y asesinadas ordenadas por alias “Calarcá”.

Alias Calarcá consiguió el levantamiento de sus órdenes de captura luego de su nombramiento por parte del Gobierno como miembro representante o negociador.

Cabe recordar, que la caravana en la que se movilizaba “Calarcá” con sus hombres fue detenida con armas, dinero y un menor de edad reclutado. Por orden de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, varios jefes guerrilleros fueron dejados en libertad, entre ellos alias Calarcá,

“Hay evidencia que el hecho de julio de 2024 pone en evidencia que la suspensión de órdenes de captura no necesariamente se están utilizando por parte del grupo únicamente para acudir al proceso y adelantar las conversaciones, sino que en ese hecho, en la caravana, iban personas que no tenían suspendida la orden de captura e iban amparadas y escoltadas por la UNP. Había armas, dinero e iba un menor de edad. La duda ahí es cómo se evaluó esta situación por parte del Gobierno, qué medidas y protocolos se tomaron para evitar estos abusos y esto no le ha quedado claro a la Defensoría del Pueblo”, afirmó Iris Marín, Defensora del Pueblo.

En otros chats, se puede observar una conversación entre alias el “Mueco” con “Calarcá”, donde le entrega un reporta de dos personas reclutadas, entre ella una menor de edad de tan solo 14 años.

Mueco: Mi viejo, la muchacha de nombre Yurelli Yusmary Calvo Vega de la vereda La Belleza, jurisdicción de La Uribe, Meta, nombre de la mamá: Carmen Bibiana Mahecha, padre Orlando Calvo Rodríguez, hermanos cinco hombres, dos mujeres. Familia en el Ejército no, familia en la guerrilla no, grado de estudio octavo, enfermedades ninguna, hijos no. Edad 14 años, ingresa como guerrillera.Mueco: El muchacho Joiner Villa, documento 1.117.535.798 edad 28 años, vivía en la Cristalina de Lozada. (...) buen tomador de trago, no presenta dificultades de salud, ingresa como guerrillero, hijos, un hijo de 11 años, vive en San Juan.Calarcá: Buen día.Calarcá: Listo, muy bien, enviémelos a donde tailor.

En otra conversación entre “Calarcá” y “Richard Catatumbo” se habla de compra de proveedores de armas, compra de 14 dragonov, y un rifle. También la compra de 50 granadas para fusil y 3 fusiles en las cuales “Calarcá” aprobó la compra.