Nuevas inspecciones por escándalo de los dispositivos de alias ‘Calarcá’

Agentes del CTI de la Fiscalía inspeccionan las sedes del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE)

JUDICIAL

Agentes del CTI de la Fiscalía inspeccionan las sedes del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE); y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Bogotá, por el caso de los dispositivos incautados a alias ‘Calarcá’.

La diligencia ordenada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia está relacionada con una de las seis líneas de investigación que el ente acusador abrió por la magnitud del caso conocido como “los dispositivos incautados a alias ‘Calarcá’”.

Celulares y USB fueron incautados el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, cuando fue interceptada en un retén militar una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias.

El caso lo asumió una fiscal en Antioquia y pese a que adelantó algunas actividades investigativas, no le dio la magnitud correspondiente y el expediente judicial pasó a manos de un fiscal delegado ante la Corte por orden de la fiscal General.

El objetivo de esas inspecciones que se han adelantado en los últimos días tiene como objetivo buscar más evidencia relacionadas con las disidencias de ‘Calarcá’ y la posible infiltración en el alto gobierno.

La semana pasada, también se hizo una inspección al Comando de Personal del Ejército Nacional (COPER) y a INDUMIL.