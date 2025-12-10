“No creo que exista un acuerdo para el aumento del salario mínimo”: Delegado de la CTC

Manizales

José López Posada, líder nacional de la CTC le confirmó a Caracol Radio que es muy difícil que los gremios y los sindicatos lleguen a un acuerdo frente al aumento del salario mínimo. Comentó que las centrales en su mayoría no quieren negociar un incrementó por debajo de dos dígitos. Posada entregó detalles de cómo se han desarrollado las mesas de negociación en la capital del país

López Posada ejecutivo nacional en soluciones de conflictos de la CTC le confirmó a Caracol Radio que, aunque las mesas son cordiales parece que los puntos de encuentro son distantes, por un lado, los gremios insisten en un aumento no superior al 8% y los sindicatos en incrementos de dos dígitos que incluso bordean el 16%. López comentó que, aunque respalda el aumento por encima del 10% si es una decisión de cuidado porque un salario mínimo muy alto podría afectar la formalidad laboral del país. El líder sindical manizaleño explicó que en ninguna fase de negociación se han encontrado puntos cercanos entre los gremios y los sindicatos

“Nosotros hicimos un análisis de las primeras reuniones y aunque es importante para el país que exista una solución concertada frente al aumento del salario, también es claro que no hay que tener falsas expectativas y todo parece indicar que no se tendrá un acuerdo”, dijo el líder sindical

La discusión se extenderá hasta el 15 de diciembre y posteriormente el gobierno tendrá la potestad de decretar el salario mínimo de 2026