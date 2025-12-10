ACOPI advierte riesgos inflacionarios tras propuestas de aumento del salario mínimo de 16%

$125.000 dividen a empresarios y obreros por el salario mínimo: ¿Cuál fue la diferencia en 2025? Crédito: Getty Images / Javier Ghersi

ECONOMÍA

La presidenta nacional de la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ACOPI, María Elena Ospina, se pronunció por la propuesta de las centrales obreras de incrementar en un 16% el salario mínimo, señalando que un ajuste de ese nivel podría desencadenar presiones inflacionarias y provocar un aumento en las tasas de interés por parte del Banco de la República.

“Un aumento del salario mínimo, sí es cierto que puede subir muchísimo la inflación. Y también es cierto que, si subiera mucho la inflación, ¿qué tendría que hacer el Banco de la República? Subir las tasas de interés”, advirtió Ospina.

La propuesta empresarial: 7,21%

ACOPI y los gremios empresariales presentaron una propuesta basada en tres factores:

• La inflación reportada por el DANE.

• Los indicadores de productividad.

• Indicadore de empleo en el país.

Ospina destacó que, de los 23 millones de ocupados, 11,3 millones ganan menos de un salario mínimo y 2,4 millones ganan exactamente un salario mínimo, un panorama que, según dijo, exige responsabilidad tanto con los trabajadores como con las empresas.

A partir de estos elementos, los gremios calcularon una fórmula que arroja una propuesta de aumento del 7,21%.

"Con base en estos indicadores y consideraciones, los representantes de los generadores de empleo proponemos incrementar tanto el salario mínimo como el auxilio de transporte en 7,21%, que corresponde a la suma de inflación observada (5,3%), productividad total de los factores (0,91%) y 100 puntos básicos de ganancia real adicional“, indicó Ospina.

En ese sentido, la dirigente gremial aseguró que el planteamiento de los sindicatos genera preocupación por su impacto económico.

“Nos quedamos asombrados porque en este momento una propuesta del 16% se sale de todo contexto de lo que estamos viviendo en el país”, explicó al termino de la reunión con todos los sectores económicos.

Pese a las diferencias, Ospina afirmó que el propósito de la mesa de concertación es llegar a un acuerdo.

“Siempre buscamos un acuerdo. Estas son las primeras propuestas de ambas partes. Esperamos que el próximo jueves vengamos con ánimo de concertar y con cifras claras”, puntualizó Ospina.

La presidenta de ACOPI señaló que el Gobierno también presentará su propuesta en la próxima sesión, tras una reunión con el presidente de la República el 11 de diciembre.

“Esperamos que entre los tres, Gobierno, empresarios y trabajadores, lleguemos a muy buenos acuerdos por el bien del país, de los trabajadores y de las empresas”, dijo.

Cabe resaltar que en representación del empresariado colombiano hicieron parte de esta mesa, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI; Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia; Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria y María Elena Ospina, presidenta de ACOPI.

Así quedaría el salario mínimo en 2026 con las dos propuestas

Con propuesta de las centrales obreras

Aumento salario mínimo 2026: 1.423.500 × 0.16 = $227.760 COP

1.423.500 × 0.16 = Total: 1.423.500 + 227.760 = $1.651.260 COP

1.423.500 + 227.760 = Cifra + auxilio de transporte = 1.883.260 pesos colombianos (auxilio de transporte de 232.000 con reajuste del 16%)

Con propuesta del empresariado

Aumento salario mínimo 2026: 1.423.500 × 0.7 = $99.645 COP

1.423.500 × 0.7 = Total: 1.423.500 + 99.645 = $1.523.145 COP

1.423.500 + 99.645 = Cifra + auxilio de transporte = 1.737.145 pesos colombianos (auxilio de transporte de 214.000 con reajuste del 7%)

Así fueron los aumentos del mínimo vía decreto en los últimos años en el país