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17 may 2026 Actualizado 19:48

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Manizales

Un incendio estructural destruyó una vivienda y generó daños en otras dos casas en Manizales

La emergencia no dejó personas heridas.

Un integrante de bomberos atendiendo la emergencia por un incendio en el barrio La Asunción. Foto: Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales.

Un integrante de bomberos atendiendo la emergencia por un incendio en el barrio La Asunción. Foto: Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales.

Un integrante de bomberos atendiendo la emergencia por un incendio en el barrio La Asunción. Foto: Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales.
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En la mañana del domingo 17 de mayo se registró un incendio en una casa ubicada en el barrio La Asunción en la capital del departamento de Caldas, donde el inmueble quedó completamente destruido, entre tanto, dos viviendas cercanas resultaron afectadas. Diego Armando Rivera, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de la ciudad, reporta que desde el Cuerpo Oficial de Bomberos se realizó un despliegue operativo para atender la emergencia.

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“Al llegar al sitio se encontró una combustión, dado que el material de las viviendas eran mixtos; unos en bahareque y otros en mampostería. Inmediatamente, se hizo ataque ofensivo y efectivo evitando que el fuego se propagara a las casas colindantes. Como resultado del incendio tenemos una casa destruida y dos más con daños”.

Actualmente, los organismos de socorro realizan la caracterización de las familias afectadas para las entregas de auxilios de arrendamiento y ayudas humanitarias. De igual manera, con profesionales se hace acompañamiento psicosocial a los damnificados mientras que las unidades bomberiles controlan puntos calientes.

El funcionario resalta que gracias a la rápida reacción de los bomberos la emergencia no fue mayor y afirma que el hecho no dejó personas lesionadas.

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