Advierten que centros de estética estarían funcionando sin autorización en La Dorada, Caldas

La Dorada

A la Secretaría de Salud de La Dorada (Caldas) han llegado varias denuncias de que algunos centros de estética estarían prestando servicios sin autorización, igualmente, por medio de redes sociales se han descubierto algunos casos, sin embargo, cuando llega una visita oficial a uno de los establecimientos, este ha sido desmontado, lo que ha encendido las alarmas en el puerto caldense.

“Es importante que un lugar de estos esté habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Servicio de Salud cuando el procedimiento es invasivo o requiere que sea atendido por un profesional de la salud. Vemos actividad abrasivas en la piel, liposucciones y demás procesos que son publicados de forma descarada, por eso no debemos verlo como un paisaje, en especial por lo ocurrido esta semana en Bogotá, lo que significa que si a alguien le fue bien, no quiere decir que a otra persona le irá igual, el usuario debe verificar que el centro cumpla con los requisitos, tenga el personal idóneo y todas las herramientas necesarias”, manifiesta Fabián Rifaldo, jefe de la cartera municipal.

El funcionario agrega que los procedimientos que se realizan en una casa o un garaje, debe levantar sospechas, ya que no se puede jugar con la integridad física. El llamado lo eleva a quienes practican los procedimientos estéticos, quienes deben ser conscientes de que hay un límite, pese a que consideren que cuenten con la experticia.

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De esa forma, se programarán asistencias técnicas dirigidas a los centros de estética y en paralelo, compilarán material probatorio para interponer las denuncias ante las autoridades para ser direccionadas a la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la Superintendencia de Salud.