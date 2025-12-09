MinTrabajo presentará propuesta a presidente Petro sobre incremento del salario mínimo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el ambiente en la mesa de concertación del salario mínimo avanza y se espera que en las próximas horas se conozcan las propuestas de este incremento por parte de las centrales obreras y gremios económicos.

Lea también: Salario mínimo 2026: ¿Por qué el 9 de diciembre es clave en las negociaciones? Día del ‘destape’

Según Sanguino, las centrales obreras presentarán una propuesta de incremento que buscará acercar el salario mínimo al estándar de “vital y móvil”.

“Como ya lo hemos dicho, es aquel salario o aquel ingreso que permita atender las necesidades vitales en condiciones de dignidad del trabajador”, indicó Sanguino.

Pese a que se habla de un aumento de dos dígitos, el ministro explicó que el Gobierno aún no revelará su propia propuesta, pues está culminando la construcción de distintos escenarios técnicos para acercar las posiciones de trabajadores y empresarios.

Le puede interesar: Salario mínimo por decreto, ¿en qué años se ha usado y que % ha subido? Histórico

“Como es habitual, los empresarios se inclinan por un aumento muy pegado a la inflación, mientras que los trabajadores buscan reducir la brecha entre el costo de vida y sus ingresos”, señaló.

El ministro confirmó que estos escenarios serán presentados al presidente de la República, Gustavo Petro esta misma semana, y será él quien tome la decisión final sobre la propuesta oficial que el Ejecutivo llevará a la Comisión de Concertación.

Con el inicio formal de la negociación, las partes se preparan para definir el aumento del salario mínimo de 2026 en medio de un debate marcado por las presiones inflacionarias, las expectativas económicas y el llamado de la OIT a garantizar ingresos dignos.