Autoridades rescataron a un niño de 2 años abandonado en un vehículo en el barrio La Favorita

Durante labores de patrullaje, uniformados de la Policía Nacional, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, fueron alertados por la comunidad del barrio La Favorita sobre un aparente caso de abandono de un menor de edad de 2 años en un vehículo.

Ante esto, el Grupo de Infancia y Adolescencia, junto con la comunidad del sector, logró abrir el vehículo y poner a salvo al menor después de estar 7 horas en el automotor.

Por su parte, las autoridades intentaron ubicar a familiares o conocidos responsables del niño, sin embargo, no encontraron a ninguna persona a cargo, por lo que procedieron a dejarlo a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la verificación y el restablecimiento de sus derechos.

“Se evidencia que no hay ningún familiar que pueda atender y extraer al menor de dicho rodante, situación que es informada también a nuestra Policía de Infancia y Adolescencia, la cual acude al lugar y efectivamente en coordinación con la autoridad administrativa realizan el rescate de dicho menor”, explica el teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales.

El vehículo donde se encontraba el niño fue inmovilizado. Los padres del menor, no se han pronunciado ni acudido a la institución, razón por la cual, hasta el momento, se desconoce la identidad del menor.

Las autoridades hacen un llamado a los padres a garantizar la protección y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad por medio de las líneas telefónicas 123 o 141del ICBF.