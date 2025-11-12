Bogotá

Autoridades rescataron a un niño de 2 años abandonado en un vehículo en el barrio La Favorita

El menor llevaba 7 horas encerrado en el vehículo ubicado en el barrio perteneciente a la localidad de Los Mártires.

niño de 2 años rescatado de un carro luego de 7 horas en abandono, barrio La Favorita.

niño de 2 años rescatado de un carro luego de 7 horas en abandono, barrio La Favorita.

Daniel Cartagena

Durante labores de patrullaje, uniformados de la Policía Nacional, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, fueron alertados por la comunidad del barrio La Favorita sobre un aparente caso de abandono de un menor de edad de 2 años en un vehículo.

Ante esto, el Grupo de Infancia y Adolescencia, junto con la comunidad del sector, logró abrir el vehículo y poner a salvo al menor después de estar 7 horas en el automotor.

Por su parte, las autoridades intentaron ubicar a familiares o conocidos responsables del niño, sin embargo, no encontraron a ninguna persona a cargo, por lo que procedieron a dejarlo a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la verificación y el restablecimiento de sus derechos.

“Se evidencia que no hay ningún familiar que pueda atender y extraer al menor de dicho rodante, situación que es informada también a nuestra Policía de Infancia y Adolescencia, la cual acude al lugar y efectivamente en coordinación con la autoridad administrativa realizan el rescate de dicho menor”, explica el teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales.

El vehículo donde se encontraba el niño fue inmovilizado. Los padres del menor, no se han pronunciado ni acudido a la institución, razón por la cual, hasta el momento, se desconoce la identidad del menor.

Las autoridades hacen un llamado a los padres a garantizar la protección y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad por medio de las líneas telefónicas 123 o 141del ICBF.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad