Incendio en el Politécnico JIC habría sido protesta por presunto caso de abuso sexual encubierto

Medellín

Las autoridades avanzan en la investigación del incendio dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, luego de que cerca de diez encapuchados ingresaran al campus universitario y le prendieran fuego a una oficina administrativa.

Nuevas pistas apuntan a que el ataque habría sido una protesta relacionada con un presunto caso de abuso sexual que, según denuncias contenidas en un panfleto distribuido durante los hechos, habría sido ocultado por directivos del sindicato ASINSERPOL de la institución de educación superior pública.

El panfleto que circuló entre la comunidad educativa mientras se iniciaba el incendio acusa a un directivo sindical y señala a la administración de presuntamente encubrir material sensible relacionado con estudiantes.

“Esta administración fue experta en maquillar y dilatar procesos de género. Se eligió archivar un caso de pedofilia descubierto en la oficina P57-103, donde se encontraron fotos de mujeres del campus tomadas durante años, pornografía infantil e información personal de estudiantes... Si prefieren su reputación antes que nuestras vidas entonces quemaremos lo que tengamos que quemar y que arda simbólicamente toda estructura patriarcal”, indica el panfleto.

Investigación de las autoridades

El incidente ocurrió a pocas horas de la elección del nuevo rector del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, momento que habría sido aprovechado por el grupo de encapuchados para incendiar la oficina, generando caos en la universidad.

El recién electo rector del Politécnico, Haver González Barrero, aseguró que las versiones preliminares indican que detrás del ataque habrían estado estudiantes con disputas internas.

“Me reportan que fueron estudiantes de la institución, con unas diferencias con otra organización. Las instituciones públicas no pueden perder su norte, que es la educación, no se pueden convertir en campos de batalla y para eso vamos a tomar decisiones”, señaló el rector.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez rechazó de manera contundente los hechos calificados como terrorismo y pidió que, ante cualquier “presencia delictiva”, se tomen decisiones urgentes para preservar la seguridad y el orden. Esta solicitud fue respaldada por la institución mediante un comunicado oficial en el que señalaron que “se trabaja de manera articulada con las autoridades competentes para esclarecer las causas de este suceso y garantizar que se adopten las medidas correctivas y legales a las que haya lugar”.