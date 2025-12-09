Abuelo habría embarazado a su nieta de 14 años y la amenazaba para que no denunciara el abuso

Caucasia- Antioquia

La policía Antioquia reportó la captura de un hombre presuntamente por haber abusado sexualmente de una menor de edad en el Bajo Cauca antioqueño. La detención se hizo por orden judicial que había emitido un juez luego de la denuncia en su contra.

Según la policía, un hombre de 55 años fue judicializado por el presunto delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Esta persona habría abusado en reiteradas ocasiones de su nieta; incluso la dejó embarazada.

“Una persona, valiéndose de su vínculo familiar, el abuelo, abusa de una menor. Esta información se obtiene ya de manera oportuna y se logran establecer las coordinaciones necesarias con la Fiscalía General de la Nación”, agregó el coronel Oscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia.

Las autoridades indican que, para evitar que la víctima del abuso sexual denunciara los vejámenes a los que era sometida, la amenazaba con golpearla, lo que la mantenía atemorizada, pero finalmente se denunció al presunto agresor, que ya está en poder de la justicia.