Nacional vs. Medellín, boletería para la final de la Copa Colombia: precios y cómo comprar

¡Llegó la hora de conocer quién se quedará con el clásico paisa! Atlético Nacional se volverá a enfrentar con Independiente Medellín, pero esta vez en un duelo decisivo, la final de la Copa Colombia. Ambos equipos llegan con el mismo objetivo, conseguir el título y evitar caer ante su eterno rival de patio.

El Verdolaga fue el primer finalista del torneo luego de derrotar al América de Cali 6-3 en el marcador global. Mientras que el Poderoso selló su clasificación tras vencer 2-1 a Envigado en el resultado final. Resultado que llevó a que la definición de la Copa Colombia fuera un clásico paisa.

Cabe recordar que Nacional y Medellín también se enfrentaron recientemente en los cuadrangulares de la Liga Colombiana-II, al quedar ubicados juntos en el Grupo A. Sin embargo, ninguno logró llegar a la final. Aunque el Poderoso clasificó como líder y obtuvo el punto invisible, no pudo aprovechar la ventaja deportiva y terminó quedándose sin la clasificación.

𝐄𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐨 𝐲𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐝𝐨



¡Así vivimos la #CopaBetPlayDIMAYOR 2025 entre sus Fases decisivas!



Gracias a todos los clubes que participaron y felicidades a los finalistas.



Nos vemos en la 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥

Precios de la boletería para la final de la Copa Colombia

El partido de ida de la final de la Copa Colombia se jugará este sábado 13 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín a partir de las 5:00 de la tarde, mientras que la vuelta será el miércoles 17 de diciembre desde las 7:30 de la noche. A través de las redes sociales, el DIM anunció los precios oficiales para el primer partido.

Los precios van desde $50.000 hasta $740.000, dependiendo de la localidad. Los abonados cuentan con un descuento significativo en comparación con la boletería general, que es la más costosa. Sin embargo, el valor del servicio es el mismo tanto para recargas como para general.

Tribuna Recarga Precio VVIP $478.900 $735.900 VIP $242.900 $395.900 Occidental Alta $177.900 $275.900 Occidental Baja $142.900 $229.900 Oriental Alta $109.900 $180.900 Oriental Baja $109.900 $180.900 Norte $55.900 No Disponible

Para esta etapa, la tribuna Sur no estará disponible debido a que estará destinada a la hinchada visitante; sin embargo, si es abonado de esta localidad, podrá comprar las boletas al precio del abonado de la localidad de Oriental.

¿Cómo se pueden comprar las boletas?

La primera etapa será para la recarga de abonados, que estará disponible a partir del 9 al 12 de diciembre de 2025. Mientras que para el público general será del 13 al 17 de diciembre de 2025 (o hasta agotar existencias).

La hinchada podrá adquirir sus boletas únicamente por la aplicación oficial, DIM PLus que se encuentra en todas las plataformas virtuales.