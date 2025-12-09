Junior, el finalista: Así terminó el Grupo B de los cuadrangulares de Liga colombiana

Los hinchas del Junior de Barranquilla están de fiesta por la clasificación de su equipo a la gran final de la Liga colombiana. El equipo de Alfredo Arias, que clasificó a cuadrangulares en el quinto puesto, terminó líder del Grupo A y disputará su definición número 13 en lo que va de los torneos cortos.

Pero la clasificación fue sufrida para el cuadro Tiburón. A la última fecha llegó con la ventaja de que el empate ante Medellín en el Atanasio Girardot los clasificaba a la final, mientras que si perdía tenía que confiar que Nacional no venciera a América y que no los superara por la diferencia de gol, pero el Verdolaga también cayó en su visita al Escarlata.

Medellín 2-1 Junior

Por el conjunto Poderoso Bryan León abrió el marcador al 29′ a pase de Francisco Fydriszewski. Edwin Herrera no pudo convertir de penal el empate de Junior ante la atajada de Eder Chaux, mientras que Jose Ortiz marcó el 2-0 al 45+10’.

Pero el cuadro Tiburón hizo cambios para salir arrollador al segundo tiempo y consiguió el descuento al 49’ por intermedio de Bryan Castrillón mediante un golazo dentro del área a pase de Guillermo Paiva. No obstante, no les alcanzó para la igualdad, pero sí para jugar la final.

América 3-2 Nacional

El resultado en el otro partido se le estaba dando a Nacional y necesitaba ganar por dos goles de diferencia, pero América se terminó imponiendo. Un centro desde la derecha le pegó en la espalda a Andrés Román y mediante autogol llegó el 1-0 para la Mecha al 19′.

Tres minutos más tarde, Dylan Borrero de media distancia sacó un remate que venció a David Ospina para el 2-0 parcial. Descontó Alfredo Morelos al 31′ con un disparo también de media distancia. En el segundo tiempo Dylan selló su doblete al 58′ y Dairon Asprilla puso el 3-2 definitivo.

Tabla de reclasificación de Liga colombiana 2025: Así quedó tras fecha final de cuadrangulares

Ambos equipos jugarán el próximo año torneo internacional. Nacional puede ganar cupo a Libertadores si Tolima queda campeón, de lo contrario irá a la Sudamericana, competencia en la que estará América en la fase previa.

Tabla de posiciones del Grupo A en Liga Colombiana