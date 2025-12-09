Junior, el finalista: Así terminó el Grupo B de los cuadrangulares de Liga colombiana
Medellín, que terminó líder el ‘todos contra todos’, acabó último de su grupo.
Los hinchas del Junior de Barranquilla están de fiesta por la clasificación de su equipo a la gran final de la Liga colombiana. El equipo de Alfredo Arias, que clasificó a cuadrangulares en el quinto puesto, terminó líder del Grupo A y disputará su definición número 13 en lo que va de los torneos cortos.
Pero la clasificación fue sufrida para el cuadro Tiburón. A la última fecha llegó con la ventaja de que el empate ante Medellín en el Atanasio Girardot los clasificaba a la final, mientras que si perdía tenía que confiar que Nacional no venciera a América y que no los superara por la diferencia de gol, pero el Verdolaga también cayó en su visita al Escarlata.
Le puede interesar: Fechas y horas confirmadas para la final de Liga colombiana Tolima vs. Junior
Medellín 2-1 Junior
Por el conjunto Poderoso Bryan León abrió el marcador al 29′ a pase de Francisco Fydriszewski. Edwin Herrera no pudo convertir de penal el empate de Junior ante la atajada de Eder Chaux, mientras que Jose Ortiz marcó el 2-0 al 45+10’.
Pero el cuadro Tiburón hizo cambios para salir arrollador al segundo tiempo y consiguió el descuento al 49’ por intermedio de Bryan Castrillón mediante un golazo dentro del área a pase de Guillermo Paiva. No obstante, no les alcanzó para la igualdad, pero sí para jugar la final.
América 3-2 Nacional
El resultado en el otro partido se le estaba dando a Nacional y necesitaba ganar por dos goles de diferencia, pero América se terminó imponiendo. Un centro desde la derecha le pegó en la espalda a Andrés Román y mediante autogol llegó el 1-0 para la Mecha al 19′.
Tres minutos más tarde, Dylan Borrero de media distancia sacó un remate que venció a David Ospina para el 2-0 parcial. Descontó Alfredo Morelos al 31′ con un disparo también de media distancia. En el segundo tiempo Dylan selló su doblete al 58′ y Dairon Asprilla puso el 3-2 definitivo.
Tabla de reclasificación de Liga colombiana 2025: Así quedó tras fecha final de cuadrangulares
Ambos equipos jugarán el próximo año torneo internacional. Nacional puede ganar cupo a Libertadores si Tolima queda campeón, de lo contrario irá a la Sudamericana, competencia en la que estará América en la fase previa.
Tabla de posiciones del Grupo A en Liga Colombiana
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|Diferencia
|Partidos
|1.
|Junior
|11
|+2
|6
|2.
|América
|8
|0
|6
|3.
|Nacional
|8
|0
|6
|4.
|Medellín
|5
|-2
|6