Restrepo valoró clasificación de Medellín a Libertadores: “Era una deuda que traía el club”

¡Terminó la penúltima fase del campeonato! Independiente Medellín logró conseguir su última victoria de la Liga Colombiana-II tras vencer 2-1 a Junior en casa con goles de Brayan León y José Ortiz. Este fue el último partido del Poderoso en los cuadrangulares, pues ya terminó su participación en el campeonato. Sin embargo, le falta disputar la final de la Copa Colombia contra Atlético Nacional.

Junior, el finalista: Así terminó el Grupo B de los cuadrangulares de Liga colombiana

Declaraciones de Alejandro Restrepo

Alejandro Restrepo, director técnico de Medellín, asistió a la rueda de prensa posterior al triunfo que consiguió en el Atanasio Girardot. Allí hizo su respectivo análisis del compromiso frente a Junior, reveló su nuevo objetivo con el equipo y habló sobre su cupo a al campeonato internacional.

El técnico inició hablando sobre la Copa Libertadores: “Venimos de un año que no tuvimos torneo internacional; creo que era una deuda que traía el club, volver a un torneo internacional para todos; para el hincha, para nuestros directivos, para nuestros jugadores es muy importante por lo que significa. Un objetivo que nos trazamos desde el principio y hay dos caminos, ser campeón o el camino de la reclasificación”.

“Tenemos la final de un campeonato, el cual no podemos olvidar cómo llegamos a ella. No podemos olvidar cómo fue ese paso por la semifinal, cómo fue ese camino en los cuartos de final con Santa Fe. Fue un campeonato durísimo porque se jugaba a la par de la Liga y eso te exige en la parte física, en la mental, en el desgaste, en el cierre de la liga, para empezar cuadrangulares; fue la semifinal y por lesiones o suspensiones perdimos a varios jugadores. El camino es importante, pero más importante lo que nos vamos a jugar; es un título para la institución”, indicó el entrenador.

Concluyó Restrepo con el análisis del último partido de Liga: "No era un partido fácil de gestionar porque íbamos a enfrentar a un rival que prácticamente tenía variantes, que además tenía la gran motivación, incluso hasta perdiendo de clasificar a la final, y eso lo hacía mucho más difícil. Nosotros, con el golpe de la eliminación, perdimos a varios jugadores importantes. Era reenfocar el objetivo; el objetivo estaba en lograr una victoria, era un resultado que nos servía”.

