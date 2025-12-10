Mario Alberto Kempes y su opinión para el Mundial 2026: “No quiero poner a Colombia como favorita”

Cuando de los mundiales de fútbol se trata, el nombre de Mario Alberto Kempes resalta. El Matador fue la gran figura de la Copa del Mundo de 1978 que ganó Argentina, pues fue el máximo goleador de ese certamen con 6 y dos de ellos los marcó en la final contra Países Bajos (3-1).

Kempes, habló con La W sobre lo que dejó para él el sorteo del Mundial 2026. Entre tanto, aseguró que en el grupo de Colombia, la Tricolor y Portugal no parecen tener problemas para pasar a la siguiente fase, pero no se atrevió a poner al equipo de Néstor Lorenzo como una de las favoritas.

“Colombia tiene que competir con Portugal. El tercero está en discordia porque viene del repechaje y Uzbekistán no lo he visto nunca, pero Portugal y Colombia no tendrían problema de pasar”, dijo al respecto.

¿Por qué no pone a Colombia dentro de las favoritas?

Kempes postuló a tres candidatas a quedarse con el Mundial, España, Argentina o Francia. “No quiero decir Colombia para no ponerla como favorita, porque cada vez que uno pone a una selección como favorita, no llega. Pero esas son las favoritas”, manifestó.

“Posiblemente se meta alguna otra, quizá un africano, aunque uno con los africanos espera este año, este año, y nada. El año pasado llegó Marruecos (a semifinales), pero no llegan nunca. Las favoritas son esas 3, a no ser que se cruce Inglaterra, yo creo que esas 3 y alguna cuarta que se pueda meter”, agregó sobre las aspirantes al título.

A Argentina le costó repetir título tras el logrado en el 78 ¿Por qué?

La Albiceleste es firme aspirante a retener el título, situación que es poco común en los mundiales (el último fue Brasil 58′ y 62′). Cuando se le preguntó por la razón que le impidió a Argentina hacerlo en 1982, tras lo hecho en 1978, Kempes dio a entender que se trató de un tema de mentalidad y concentración.

“No, yo creo que eso es cuestión de mentalidad. En el 78′ prácticamente desde que empezó el mundial, un mes antes, hasta que terminó el mundial, estuvimos concentrados. Salimos una sola vez cuando ya estábamos clasificados. Fue una concentración de 24x24 y pensar en fútbol y mejorar en los errores que cometíamos. No estuvimos tan concentrados (en el 82) como en el 78′“, contó.

Finalmente, dio su opinión sobre la expansión de equipos para el Mundial del 2026, que pasó de 32 a 48. “Esperar porque están diciendo que llegamos a los 60 o 64 (equipos). Me parece mucha cantidad, pero me parece lindo en el sentido de que hay selecciones como Cabo Verde, que ni se les cruzaba, lo único cerca al Mundial era la Eliminatoria, pero llegar a un mundial era una locura pensarlo”, concluyó.