Libertad condicional para mayordomo de la ‘narcofinca’ del exembajador Sanclemente

JUDICIAL

Caracol Radio conoció que un juez de Ejecución de Penas de Bogotá le concedió la libertad condicional a Laureano Martínez Cortés, el antiguo mayordomo de la ‘narcofinca’ del exembajador Fernando Sanclemente, descubierta por la Fiscalía en Guasca, Cundinamarca en el año 2019.

#ATENCIÓN | @CaracolRadio conoció que un juez de Ejecución de Penas concedió la libertad condicional a Laureano Martínez Cortés, el antiguo mayordomo de la ‘narcofinca’ del exembajador Fernando Sanclemente.



Le otorgaron el beneficio judicial por cumplir las tres quintas partes… pic.twitter.com/TMKiQRof4b — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 10, 2025

A Martínez le otorgaron el beneficio judicial por cumplir las tres quintas partes de la sentencia.

Desde el año 2019 estuvo preso, y en julio de 2022 fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de tráfico de estupefacientes agravado; Concierto para delinquir con fines de narcotráfico; tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y falsa denuncia, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía tras haber admitido su participación en la ‘narcofinca’.

Su abogado, Víctor Muñoz, le dijo a Caracol Radio que el juzgado revisará asuntos de seguridad del antiguo mayordomo, porque seguirá colaborando en el juicio que se sigue en contra del exembajador Fernando Sanclemente.

Así se estructuró la ‘narcofinca’ del exembajador Sanclemente según confesión de los mayordomos

Laureano Martínez y Gustavo Bejarano, quienes fueron los mayordomos del exembajador Fernando Sanclemente, aseguraron en la matriz de colaboración que le entregaron a la Fiscalía, que el 18 de agosto de 2019 se reunieron con Miguel Gómez, Jorge Luis Castillo, Pablo Emilio Castillo, y Dumer Bohorquez, alias ‘El gordo’ o ‘don Ángel’, (hoy condenados) para llegar a un acuerdo sobre el lote que necesitaban para el laboratorio cocalero.

Dicen que el 4 de septiembre de 2019, se llegó al acuerdo del valor del arriendo del lote ($3.000 millones mensuales) y comenzaron a trabajar el 10 de septiembre. Se demoraron una semana haciendo la cocina cocalera, indica el documento.

Para el 22 de septiembre los hoy condenados volvieron a probar el laboratorio y fabricaron 10 kilos como prueba; luego, en octubre hicieron 28kilos. Para diciembre la cuota aumentó a 48 kilos, y en enero la producción era de 55 kilos.

“Pablo Emilio era el hornero; Jorge Luis Castillo era Químico; Miguel Gómez era el de prensa; y Dumer Bohorquez era la persona que llevaba la pasta de coca que se procesaba (…) la transportaban en un furgón blanco de alimentos; se cargaba como si fueran alimentos. También la transportaban en el carro que encontraron el día del allanamiento en la finca Aras de San Fernando“.

En febrero de 2020, Caracol Radio reveló que los encargados de ese laboratorio adecuaron las caballerizas como dormitorio, y se habían hospedando allí en turnos de 10 días, que era lo que duraba la fabricación del alcaloide.