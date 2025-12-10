La Selección Colombia jugaría en Bogotá previo a su participación en el Mundial 2026 / Getty Images

La Selección Colombia desde ya se alista para lo que será su séptima participación en una Copa del Mundo. Luego de un camino lleno de altibajos en Eliminatorias, el cuadro nacional dirá presente en la Copa del 2026, certamen en el que integrará el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del primer repechaje internacional.

Justamente, la Tricolor iniciará su camino frente a los uzbekos en Ciudad de México, proseguirá frente al ganador del repechaje en Guadalajara y concluirá contra el equipo de Cristiano Ronaldo en Miami.

Le puede interesar: ¡Definidas sedes, fechas y horas! Prográmese con los partidos de Colombia en el Mundial 2026

Preparación de la Selección Colombia previo al Mundial

En la antesala de la Copa del Mundo, la Selección Colombia disputará dos encuentros amistosos en la fecha FIFA del mes de marzo y lo hará frente a rivales europeos, algo que no ocurre desde el 2024, cuando se midió con España y Rumania.

Colombia vs. Croacia

Fecha: 26 de marzo.

Ciudad: Orlando.

Colombia vs. Francia

Fecha: 29 de marzo.

Ciudad: Washington.

Lea también acá: Mundial 2026: Así terminaría la Selección Colombia en el Grupo K, según la Inteligencia Artificial

Colombia jugaría en Bogotá previo a su participación en el Mundial 2026

Durante la más reciente emisión de El VBAR Caracol, el periodista Sebastián Vargas informó que la Selección Colombia jugaría su partido de despedida en Bogotá con un rival por definir, algo que ocurrió previo a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

“En un altísimo porcentaje, durante la última semana de mayo se espera tener un partido de preparación en Bogotá, que servirá como despedida del equipo nacional rumbo a la Copa del Mundo. Esperemos que se pueda concretar”, explicó Vargas.

Además de ser una despedida para la Tricolor ante su afición, el hecho jugar en Bogotá obedece a la necesidad que tiene el grupo en prepararse para jugar en la altura, recordando que Ciudad de México se encuentra a 2.240 y Guadalajara a 1.566 metros sobre el nivel del mar.