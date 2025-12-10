Caen nueve señalados de homicidio en el Atlántico tras operativos en tres municipios

Un operativo simultáneo en varios municipios del Atlántico dejó seis personas capturadas y tres más notificadas en centros carcelarios, todas señaladas de participar en homicidios registrados entre 2024 y 2025. La Policía confirmó que, gracias a estas acciones, se lograron esclarecer ocho asesinatos, incluidos dos casos de desmembramiento que estremecieron a Santo Tomás y Palmar de Varela.

Los allanamientos se llevaron a cabo en Soledad, Palmar de Varela y Santo Tomás, donde los investigadores incautaron un fusil traumático con ocho cartuchos, una pistola traumática y 570 gramos de marihuana. Las autoridades indicaron que estos elementos eran utilizados para la ejecución de delitos y para sostener el accionar de las bandas locales.

Uno de los crímenes esclarecidos es el de Liliana Rosa Pertuz, un caso que causó conmoción en Santo Tomás. La mujer fue decapitada el 14 de junio del año pasado, y la investigación apuntaba a estructuras criminales que operaban en esta zona.

Identificaron a los capturados

Las personas detenidas fueron identificadas como Joimar José Oñate, Farbel González, May Luz Romero, Jonathan Hernán, Arturo Ramón Pérez y Darwin Angulo. A ellos se suman tres internos que ya se encontraban recluidos y que fueron notificados por su presunta participación en los homicidios.

Las autoridades resaltaron que estas acciones forman parte de una estrategia para frenar la ola de violencia en los municipios del Atlántico y garantizar que estos crímenes no queden en la impunidad.