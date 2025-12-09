Fueron identificadas y multadas tres jóvenes mujeres que se lanzaron luces de Bengala en Remedios

Remedios- Antioquia

El pasado fin de semana de las velitas se reportó una mala práctica de quema de luces de bengala en el municipio de Remedios que generó el rechazo de las autoridades por el riesgo en que estuvieron las personas que participaron y las demás que estaban cerca de la “guerra de bengalas”; incluso un hombre fue quemado en una extremidad.

Ante este hecho, por el que la gobernación de Antioquia había ofrecido hasta 20 millones de pesos de recompensa para ubicar a los irresponsables, la cual no se hizo efectiva, sin embargo, las autoridades lograron identificar a tres jóvenes mujeres y las multaron en el corregimiento Santa Isabel.

“Se encuentran con tres jóvenes, ya fueron ubicadas, ya están con el tema de policía, corregidor, se les impuso un comparendo de convivencia y hay una actividad social de difusión de actividades y campañas preventivas con estas tres jóvenes para seguir socializando el no uso de la pólvora”, informó el coronel Oscar Rico, comandante de la policía Antioquia.

La policía, con el fin de concientizar a las personas de que la quema de pólvora que es ilegal y genera graves secuelas en el cuerpo, inició una campaña con las tres señoritas multadas por lanzarse luces de bengala, quienes manifestaron su arrepentimiento.

“Ese día pensamos que solo era una forma de celebrar. No nos detuvimos a pensar en las consecuencias y en que esto podría afectar a otras personas”, dijo una de ellas.

La otra agregó: “Cuando llegó la sanción, entendimos que lo que hicimos estaba mal, no solo por la multa, sino porque pusimos en riesgo a pequeños niños, mascotas y a nosotros mismos”.

Finalmente, la tercera manifestó: “Personalmente, me hizo reflexionar. A veces, uno cree que por ser joven no pasa nada, pero sí puede pasar, y muy rápido. Esto nos enseñó que hay normas que existen por una razón, protegernos”.

La situación puso en riesgo no solo a los participantes, sino también a toda la comunidad de esa zona del municipio de Remedios en el Nordeste de Antioquia.