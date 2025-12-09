Que inteligencia determine quiénes son los responsables del incendio en el Politécnico: Fico

Medellín

Luego de que un grupo de encapuchados le prendiera fuego a una oficina sindical dentro de la Universidad Politécnico Jaime Isa Cadavid en el Poblado, sur de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez y la institución se refirieron a este hecho catalogado como un “ataque terrorista”.

El Poli, mediante un comunicado, solicitó a las autoridades que se esclarezcan los hechos y se apliquen las medidas que correspondan a esta situación y, al mismo tiempo, la rechazaron: “Para nuestra Institución, la seguridad e integridad de la comunidad universitaria es prioridad. Por tal motivo, se trabaja de manera articulada con las autoridades competentes para esclarecer las causas de este suceso y garantizar que se adopten las medidas correctivas y legales a las que haya lugar”.

Mientras que el alcalde de Gutiérrez también se manifestó sobre este hecho, solicitando a las autoridades competentes, como la inteligencia de la policía, que se identifique a los responsables, a los que calificó como criminales.

“¿Cómo es posible que entren solo bomberos? La policía y la fiscalía deben entrar para recolectar las pruebas y encontrar a los responsables. ¿Hasta cuándo las universidades públicas van a seguir siendo utilizadas por unos pocos para seguir generando terror?”.

También criticó que algunas universidades públicas sigan siendo tratadas como “islas en la ciudad”, esto por lo que se ha catalogado autonomía universitaria.