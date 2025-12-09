Reportan una explosión en el peaje de Copacabana en autopista Medellín- Bogotá

Copacaba- Antioquia

En la tarde de este martes se reportó la explosión dentro de un carro particular de color blanco en el peaje de Copacabana en la autopista Medellín-Bogotá en el norte del Valle de Aburrá.

De manera preliminar, las autoridades han informado que un civil murió, aunque se trata de establecer la muerte de un segundo que había quedado grave. Dos policías de la seccional de tránsito y carreteras quedaron heridos, quienes fueron evacuados a la ciudad de Bello, donde están siendo atendidos.

Del hecho que es material de investigación se indica que, al parecer, los dos civiles se movilizaban en el carro particular donde ocurrió la explosión. Existen varias versiones, pero serán las autoridades competentes las encargadas de entregar un reporte oficial del hecho.

Una de las versiones indica que a los civiles se les habría explotado una granada que portaban, pero en la zona ya está personal antiexplosivo evaluando la escena del hecho para determinar qué fue lo que realmente ocurrió. De momento, la autopista Medellín- Bogotá está cerrada en ambos sentidos.