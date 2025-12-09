Encapuchados le prendieron fuego a una oficina del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció un grave hecho de orden público al interior del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, donde, según su reporte, un grupo de aproximadamente diez encapuchados le prendió fuego a una oficina dentro de la institución educativa de educación superior pública.

El mandatario aseguró que el campus universitario fue “tomado” por este grupo de personas poniendo en grave riesgo a la comunidad estudiantil.

“Eso es terrorismo. No tiene otro nombre. Se tomaron el Poli. Lo he venido advirtiendo. Son unos muy pocos afectando a muchos. Hay que liberar al Poli de esos delincuentes”, indicó el alcalde a través de sus redes sociales.

El alcalde expresó su respaldo a la mayoría de estudiantes que, según él, se sienten intimidados por estos hechos y ven afectado el normal desarrollo de las actividades académicas e hizo un llamado a las directivas del Politécnico para que adopten medidas frente a estos episodios de violencia.

“Estoy del lado de la inmen

sa mayoría de estudiantes que se sienten atemorizando por unos pocos. Afectan el desarrollo de las actividades académicas. No más excusas. Fuera los violentos de las Universidades Públicas. Las Directivas deben hacer algo. Pasan de agache frente a estas situaciones”, señala la publicación en X.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre capturas relacionadas con el ataque.