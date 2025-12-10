Comunidad de Bosquecitos en Girón denuncia retrasos para reparar sus viviendas deterioradas

La comunidad del barrio Bosquecitos, en Girón, realizaron una protesta pacífica frente a la sede de la Defensoría del Pueblo en Santander.

Reclaman que, pese a que existe una sentencia en firme que ordena su indemnización por los daños estructurales en sus viviendas, el pago no se ha hecho efectivo.

Las casas de este sector empezaron a agrietarse desde 2008 por fallas en el proyecto urbanístico.

Según la comunidad, durante más de 12 años, la comunidad adelantó un proceso judicial contra la constructora responsable y el municipio de Girón, que otorgó las licencias para el desarrollo del proyecto.

En septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander dejó en firme la sentencia que reconoce los daños y ordena la reparación económica para más de 170 familias.

En junio de 2025, el municipio de Girón consignó más de 1.500 millones de pesos a la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de administrar el Fondo de Protección para los Derechos e Intereses Colectivos, mecanismo por el cual deben entregarse los recursos.

Sin embargo, según los habitantes, el trámite interno que habilita los desembolsos no ha avanzado.

“El municipio ya entregó los recursos, pero la oficina encargada del proceso no ha completado el trámite que permite el pago”, explicó Daniel Díaz, abogado que acompaña a las familias afectadas.

Las viviendas continúan deteriorándose mientras las familias esperan el giro de pago. Muchas aseguran que requieren ese dinero para adelantar reparaciones urgentes y garantizar la seguridad de quienes allí habitan.

“Queremos arreglar nuestras casas, pero sin el dinero no se puede. La demora nos tiene afectados a todos”, dijo Nancy Torres, residente del barrio Bosquecitos.

La comunidad pidió a la Defensoría del Pueblo fijar un cronograma claro para los desembolsos y cumplir con la orden judicial.

También aseguraron que no dejaran de insistir hasta recibir una explicación y respuesta del proceso.