Gobernación entregó 49 motos para la Policía y el Ejército en Santander

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, hizo la entrega oficial de 49 motos para la policía y el ejército en el departamento y así poder fortalecer la seguridad sobre todo en zona rural en donde se podrían presentar hechos violentos.

“Ahora entregamos las motocicletas, esto nos mejora la capacidad en el Magdalena Medio donde teníamos una brecha de operacional porque no tenían las suficientes motos, también le da capacidad al Ejército Nacional para tener una unidad de reacción en el área rural“, indicó el gobernador Díaz Mateus.

Además, anunció el gobernador que en enero del 2026 se hará la entrega de 24 drones que estarán operando las 24 horas del día en el departamento conectado con las autoridades para hacerle seguimiento a las vías sobre todo en zona rural.

Agregó el mandatario que los casos de extorsión en el departamento han disminuido y se han incrementado las capturas y enfatizó que con el incremento del parque automotor la fuerza pública tendrá más elementos para seguir trabajando por la seguridad de la ciudadanía.