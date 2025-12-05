Extinción de dominio en Pereira de casa lujosa de narcotraficante; tiene un valor de $3 mil millones

Pereira

La propiedad, que está valorada en $3.000 millones y que hace parte de un lujoso condominio, en la vía que comunica a Pereira con el Norte del Valle, fue objeto de medidas de extinción de dominio tras una operación coordinada entre la Fiscalía 52 Especializada, y la Policía Metropolitana de Pereira.

El análisis financiero y patrimonial permitió establecer que el inmueble estaría relacionado con Ferneiro Fernández Silva, alias ‘El Viejo’, un histórico narcotraficante extraditado a España en 2011 y señalado de integrar la estructura criminal denominada ‘La Nueva Generación’.

El coronel Juan Pablo Ruíz, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, confirmó el operativo.

“Esta acción permitió afectar de manera directa las finanzas criminales de una persona conocida con el alias de ‘El Viejo’, cabecilla de una red de narcotráfico vinculada a la estructura Nueva Generación, liderada por alias Pacho Machete, en el municipio de Cartago. Como resultado, se logró la ocupación de un bien inmueble avaluado en $3.000 millones.”

En el pasado, Fernández Silva ya había sido objeto de procesos de extinción de dominio en el Quindío y figura en expedientes por tráfico de estupefacientes, rutas internacionales y vínculos con organizaciones delictivas del Eje Cafetero y Norte del Valle.

Según la Fiscalía, el inmueble habría servido para ocultar ganancias ilícitas y fortalecer la capacidad financiera del grupo, mediante la figura de testaferrato.

La investigación también lo relaciona con Alexander Blandón, alias ‘Pacho Machete’, cabecilla de ‘La Nueva Generación’ y responsable de diversas economías ilegales en Cartago y sus alrededores.

Las autoridades señalaron que esta medida hace parte de una estrategia de impacto directo sobre los patrimonios ilícitos de organizaciones dedicadas al narcotráfico, debilitando su estructura económica y operativa.