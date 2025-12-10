Enterrados permanecen los cuerpos hallados en Puerto López, en La Guajira, que Petro pide investigar

Habitantes de Puerto López enterraron los cuerpos hallados en la Alta Guajira. El presidente Petro pide investigar si serían objetivos de los operativos de Estados Unidos en el mar Caribe.

Los dos cuerpos fueron hallados en una de las playas de Puerto López, en la Alta Guajira, entre el 10 y 11 de noviembre, uno de ellos en avanzado estado esqueleto.

Luego de esta situación una de las líderes de la comunidad dio a conocer del hecho a las autoridades en un Consejo de Seguridad, pero hasta el momento, los cuerpos no han sido retirados.

Yunelis Cambar, autoridad de la comunidad de Guarpana Corregimiento de Puerto López, en donde permanecen 130 familias, dijo que algunos pescadores decidieron enterrar a estos cuerpos ante el problema de salubridad que se podría presentar.

“Llegaron un cuerpo de procedencia desconocida a la orilla de la playa como a las seis de la tarde. Y luego al día siguiente también apareció otro, ya esqueleto”, manifestó a Caracol Radio

Cambar indicó que los cuerpos aparecieron luego que tres días antes los habitantes de Puerto López escucharon un estruendo fuerte hacia el mar Caribe