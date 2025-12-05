Inflación anual disminuye a 5.30% en noviembre, confirmó el DANE

La inflación anual a corte de noviembre mostró una reducción significativa, ubicándose en el 5.30%, confirmó la directora del DANE, Piedad Urdinola﻿. Según explicó, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.07% y una variación acumulada del 5.30% en el año corrido.

Dijo que la disminución anual del IPC se explica principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.

La directora del DANE reveló que la inflación en los últimos 12 meses fue jalonada por restaurantes con el 7.65%, educación 7.36%, salud 6.88% y alimentos reportó un repunte del 5.74%. Por su parte, información y actividades artistas fueron las que menos impactaron el costo de vida en el país.

El comportamiento mensual del costo de vida total del 0,07% se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Salud (0,71%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,44%).

Entre enero y noviembre de 2025 la variación del IPC Total fue 4,82%. Esta variación fue mayor en 0,10 que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,72%. El comportamiento año corrido del IPC total en noviembre de 2025 (4,82%) se explicó principalmente por la variación año corrido de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.

La inflación anual a corte de noviembre del 5.30% es uno de los insumos claves en el proceso de negociación del salario mínimo para el 2026.