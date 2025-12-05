Referente de Portugal habló sobre Colombia tras sorteo del Mundial: “Es el rival más difícil”

Se sorteó la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, sorteo que dejó a la Selección Colombia, ubicada en el grupo K, que integrará con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

A la postre, y teniendo en cuenta el nuevo formato del Mundial en el que clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, la ‘tricolor’ debería estar, por lo menos, en la fase de dieciseisavos de final, donde buscará superar su mejor participación, lograda en Brasil 2014 al disputar los cuartos de final.

Por otro lado, el rival más complicado que enfrentará Colombia en la fase de grupos será Portugal, actual campeona de la UEFA Nations League y con grandes referentes como Vitinha, Nuno Mendes, Bernardo Silva y, por supuesto, la gran figura, Cristiano Ronaldo, que llegará a la cita mundialista con 41 años de edad.

Referente de Portugal habló sobre Colombia tras sorteo del Mundial

Uno de los mejores jugadores de la selección ‘lusa’, Vitinha, quien supo ganar la última edición de la UEFA Champions League con el PSG, habló posterior al sorteo y elogió a Colombia, a la cual calificó como el “rival más difícil del grupo”.

El volante habló al medio Sport TV de Portugal, en el que expresó:

¿Contento con el sorteo?: “Claro, fuera cual fuera el sorteo, me habría alegrado.”

Uzbekistán es, en teoría, el rival más accesible: “No tengo ni la menor idea [de este rival], solo conozco a Khusanov [defensa del Manchester City]. Colombia será, sin duda, el equipo teóricamente más difícil. Conocemos muy bien a sus jugadores, a Luis Díaz, que está en un estado de forma fantástico, y conocemos bien a Richard Ríos, de Portugal, lo mismo...”.

Con un Mundial al final de la temporada, ¿preocupan las distancias entre partidos y aspectos como la humedad? “Ya tuvimos el Mundial de Clubes en Estados Unidos y nos dio una idea de cómo será el torneo de selecciones. Es difícil, después de dos o tres temporadas, tener otra temporada agotadora. Con tantos partidos y un calendario tan ajustado, hacer estos viajes será un reto, y cuantos menos viajes hemos hecho... Queremos llegar hasta el final, pero el mínimo de viajes sería ideal; además, considerando la temperatura, tenemos que darlo todo.”

Hizo una apuesta con João Neves sobre quién se quedaría con Portugal, ¿quién ganó?“No acerté en ninguno, no recuerdo a João Neves, hablaremos mañana, pero como mucho perdimos los dos”.

¿Cuándo jugará Colombia ante Portugal por la fase de grupos del Mundial 2026?

Aunque la escuadra europea se posiciona como la favorita del grupo y el rival a vencer, el calendario favorecerá a ambos combinados, pues se enfrentarán en la última fecha de la fase de grupos, lo que le permitiría a ambos países disputar el compromiso con la tranquilidad de estar clasificados a la siguiente ronda, lo que sería un partido para definir al primero del grupo, esto en la previa, pues no hay rival fácil en el Mundial.

Este encuentro se jugará, a falta de confirmación de la sede por parte de la FIFA, el próximo sábado 27 de junio, por ahora, la sede tentativa es Atlanta o Miami, ambas ciudades estadounidenses.