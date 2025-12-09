Quién es “Pescaito” el sicario más temido de Bogotá, que seguía dando órdenes desde la cárcel

Bogotá

La Policía dio a conocer de la desarticulación del grupo delincuencial conocido como ‘Los Fronterizos’, dedicados a la comercialización de estupefacientes y que tenían injerencia criminal en las localidades de Bosa, Kennedy y el municipio de Soacha en las comunas León XIII y Compartir, generando rentas criminales de 180 millones semanales.

Esta organización mantenía comunicación constante con un hombre conocido con el alias de “Pescaito”, que era uno de los integrantes de la banda (desarticulada) “Los Camilos” y que en este momento se encuentra en un centro penitenciario. Desde la cárcel, “Pescaito”, enviaba órdenes y coordinaba las acciones de “Los Fronterizos”.

En total son 18 personas capturadas que conformaban la organización proveniente de la desarticulación de la banda conocida como “los Camilos” en la localidad de Kennedy.

Según la información de las autoridades, entre los capturados se encuentra su cabecilla, alias ‘Pollo’, un hombre de 39 años a quienes los integrantes de la organización rendían cuentas de sus acciones criminales, también se encuentra alias ‘La Madre’ una mujer de 50 años que administraba la venta de alucinógenos en la localidad de Bosa y alias ‘Chiquita Brava’ en el municipio de Soacha.

¿Quién es alias “Pescaito”, el sicario más peligroso de Bogotá?

Alias pescadito era la mano derecha de alias Camilo, capturado en 2022 y ahí subió a ser cabecilla de la estructura criminal “Los Camilos” responsable de 80 homicidios. Fue capturado en diciembre de 2022 y es el responsable de 36 homicidios y de una tortura en Soacha a un ciudadano venezolano, todo por disputas territoriales. Su mano derecha era alias el Pollo que fue capturado junto con 17 personas más.