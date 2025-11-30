Balance de las principales capturas a grupos criminales y delincuentes durante noviembre en Bogotá

La ofensiva en Bogotá contra la delincuencia se llevó a cabo en medio labores de inteligencia y seguimiento a través de recolección de pruebas, lo que permitió a la Policía en articulación con la Secretaría de Seguridad, realizar varias capturas en distintos puntos de la capital.

Ofensiva a grupos criminales

Entre los golpes a redes y organizaciones criminales más significativos durante el mes, se encuentra la caída de “los del carro rojo”, siete delincuentes, entre los que se encontraban 2 extranjeros, responsables de haber hurtado una camioneta de alta gama mediante un atraco en la localidad de Teusaquillo.

Durante esta captura, se lograron recuperar otros 3 vehículos en los que, al parecer, realizaban sus recorridos para cometer los hechos delictivos. Una motocicleta también fue recuperada durante el operativo.

Se incautaron 60 kilos de marihuana bajo tierra de una bodega de reciclaje en el barrio Restrepo en el que cayeron 2 implicados. Este fue el resultado de 3 meses de investigación por parte de la SIJIN. Al parecer, la droga era transportada en camiones de reciclaje para abastecer discotecas de la localidad de Antonio Nariño.

Otro golpe importante fue en la localidad de Suba y Bosa, donde fueron capturadas 23 personas pertenecientes a dos organizaciones dedicadas al microtráfico. Durante estas operaciones, se logró la incautación de drogas y celulares.

También se logró el desmantelamiento de una red en la localidad de Los Mártires y Fontibón. Según las autoridades, esta organización se encargaba de fabricar y distribuir medicamentos adulterados donde se incautaron más de 5 mil unidades falsificadas.

Capturas a delincuentes

Las capturas realizadas a criminales más representativas en la ciudad fue la de los 3 delincuentes responsables por haber disparado en un establecimiento a puerta cerrada en Ciudad Bolivar, que dejó como saldo dos personas muertas y una herida. Los detenidos ya tenían antecedentes por delitos como homicidio, lesiones, violencia intrafamiliar, entre otros.

Fue capturado alias “Chocolate”, responsable de un homicidio en la localidad de Rafael Uribe Uribe el pasado 8 de septiembre. También se logró la recaptura de “Llave maestra”, quien es responsable de hurtos a automóviles en Antonio Nariño. Al parecer, estos actos criminales eran realizados por el delincuente mientras portaba un brazalete del INPEC.

Otra de las capturas más importantes fue la de alias “Boliqueso”, quien sería la mano derecha de alias “Castor”, cabecilla del grupo criminal “Los Costeños”. La detención se dio cuando patrulleros en la localidad de Fontibón vieron una actitud sospechosa por parte de “Boliqueso”, por lo que al realizar la inspección correspondiente, se dieron cuenta que se trataba de este delincuente.