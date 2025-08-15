Cae red del Tren de Aragua en Bogotá: extorsionaban y robaban en Chapinero

La Policía, junto al GAULA y la SIJIN, desarticularon la banda conocida como “Los Lobos” pertenecientes a la estructura criminal del Tren de Aragua. Serían 9 las personas detenidas en el operativo, de las cuales 5 eran pertenecientes al grupo delictivo.

La captura se logró gracias a una investigación de 12 meses donde se hizo un seguimiento de las acciones criminales a través de cámaras de vigilancia y material físico obtenido por un agente encubierto.

El grupo operaba en el parque Los Hippies, lugar donde se daba la venta de estupefacientes como marihuana, tusi y cocaína, de igual manera, el comercio ilícito se realizaba en discotecas y bares en la localidad de Chapinero. Para no ser descubiertos, se cambiaban la ropa durante varios momentos del día y escondían la droga en diferentes zonas del parque. También realizaban extorsiones en este sector y en Teusaquillo.

Alias “Jonatican” era el cabecilla de esta red del Tren de Aragua en Bogotá, se encargaba de coordinar la ejecución para venta de estupefacientes, también está siendo investigado por el lanzamiento de una granada en la localidad. Su captura se dio en Bucaramanga, lugar donde se escondía con ayuda del otro grupo delincuencial llamado “AK47”.

“Un juez de la República dictó medida de aseguramiento por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y concierto para delinquir”. Estos son los delitos imputados según el Brigadier General Giovanni Cristancho, Comandante Policía Metropolitana de Bogotá.

Alias “Reymon”, “Shagy” y “Beiker” eran los integrantes encargados de la distribución y venta en el parque, mientras alias “Gordo Rappi” era el responsable de las entregas a domicilio de el producto ilícito.

De acuerdo con las autoridades, los ingresos que generaba este grupo criminal ascendía a los 150 millones de pesos mensuales, asimismo, los capturados ya presentaban cargos judiciales por hurto, amenaza y porte ilegal de arma de fuego.

De acuerdo con la Policía Nacional, en lo que va de este año, ya han sido capturadas 47 personas pertenecientes al Tren de Aragua en la Capital.