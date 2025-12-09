Qué hacer si su cédula digital no fue activada: Así puede recuperar el PIN si lo perdió o se bloqueó

La cédula digital colombiana es una versión electrónica del documento de identidad, activada en una aplicación móvil, además, esta funciona como una llave de acceso a trámites y servicios del Estado de una forma segura, utilizando biometría facial y dactilar para evitar suplantaciones y permitir identificaciones no presenciales, contando con altos estándares de seguridad y cifrado, aunque sigue funcionando la cédula física actual.

Una de las principales características a favor de la cédula digital es el aumento en la seguridad de los datos personales en comparación con la cédula convencional. También ha permitido mejorar el sistema de identificación, ya que evita tener que realizar diferentes trámites de manera presencial, brindando la oportunidad de hacerlos en línea.

Lo que permite realizar todos estos procesos de manera más rápida y moderna es la implementación de diferentes datos biométricos, como huellas dactilares o el reconocimiento facial, lo que hace que sea casi imposible que accedan a sus datos personales, añadiendo una capa extra de seguridad informática muy efectiva.

Cómo se activa la cédula digital:

Los pasos que debe seguir para activar la cédula digital son los siguientes:

Descargar la APP de la cédula digital en su dispositivo móvil

Presentarse para recibir su documento

Verificar la información de su documento

Tiene hasta un año desde la fecha de entrega para solicitar la corrección de su documento, en dado caso que algo le haya quedado mal.

¿Qué hacer si mi cédula digital no se activó?

Si su cédula digital aún no está activa lo primero que debe hacer es reintentar el proceso desde la app “Cédula Digital Colombia”, verificando el correo electrónico para el código de seguridad y usando la biometría facial; si falla los 3 intentos o tiene problemas, puede solicitar un nuevo código QR en el formulario de la Registraduría o contactarse a sus líneas de atención para reactivar el proceso y poder usar su documento digital, que no reemplaza la física sino la complementa.

En caso que sea la primera vez que recibe un código QR para activar la cédula digital, usted contará con 10 días antes de que dicho código pierda vigencia. Para quien requiere tener el documento digital en otro celular, deberá pedir un código que, en este caso, tendrá una vida útil de 48 horas.

Pasos para reactivar su Cédula Digital:

Acceda a la plataforma: Vaya al sitio web de la Registraduría Nacional (registraduria.gov.co) y busque la opción para activar/reactivar la Cédula Digital.

Vaya al sitio web de la Registraduría Nacional (registraduria.gov.co) y busque la opción para activar/reactivar la Cédula Digital. Ingrese sus datos: Llene el formulario con su nombre completo, número de cédula, fecha de expedición, correo electrónico y celular registrados.

Llene el formulario con su nombre completo, número de cédula, fecha de expedición, correo electrónico y celular registrados. Código QR: La Registraduría te enviará un código QR a su correo electrónico registrado.

La Registraduría te enviará un código QR a su correo electrónico registrado. Active en la App: Descargue la aplicación “Cédula Digital Colombia” y usa el código QR para iniciar el proceso de activación en tu dispositivo móvil.

Descargue la aplicación “Cédula Digital Colombia” y usa el código QR para iniciar el proceso de activación en tu dispositivo móvil. Verificación biométrica : Sigua las instrucciones para completar el reconocimiento facial y biométrico (huella) dentro de la aplicación.

: Sigua las instrucciones para completar el reconocimiento facial y biométrico (huella) dentro de la aplicación. Cree un nuevo PIN: Le pedirá crear un nuevo PIN de seis dígitos para la aplicación, reemplazando el bloqueado o perdido.

Tenga en cuenta:

Si cambió de celular y no tiene acceso al anterior, puede solicitar un nuevo código QR para activarla en el nuevo dispositivo.

Es crucial usar el mismo correo electrónico registrado al tramitar su cédula digital para recibir el código.