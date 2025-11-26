Registraduría inicia inscripción, elecciones 2026: Fecha límite para actualizar puesto de votación

En cinco ciudades de Boyacá se instalaron los puntos de inscripción de cédulas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil

De cara las elecciones legislativas y presidenciales del siguiente año en el país, la registraduría inicio el proceso de inscripción de ciudadanos a los puestos de votación con la finalidad de facilitar el proceso electoral de 2026.

En Caracol Radio le contamos la información que usted necesita para realizar este proceso.

Inscripción de cédula 2025 Colombia: Fechas clave y horario

Ya se llevó a cabo la primera jornada nacionales, ahora, iniciará la segunda que es de cuatro días consecutivos:

Primera jornada: del 6 al 9 de noviembre de 2025

del 6 al 9 de noviembre de 2025 Segunda jornada: del 27 al 30 de noviembre de 2025

Estas actividades se realizarán en más de 11.000 puestos de votación habilitados en todo el territorio nacional, en horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

¿Cómo realizar el trámite de inscripción de Cédula?

Los ciudadanos deben presentar su cédula amarilla con hologramas o la cédula digital (en versión física o móvil).

Solo deben inscribirse:

Quienes cambiaron de residencia .

. Quienes regresaron al país de forma permanente.

forma permanente. Ciudadanos a quienes se les expidió la cédula antes de 1988 y no aparecen en el censo electoral.

Antes de acudir al puesto, se recomienda consultar el lugar de votación actual en

Consulte haciendo click aquí su puesto de votación

Allí, ingresando el número de cédula, podrá verificar si ya hace parte del censo y dónde está inscrito.

¿Cuál es la fecha límite de inscripción electoral?

Según el calendario electoral:

La inscripción para las elecciones de Congreso finaliza el 8 de enero de 2026.

La inscripción para las elecciones presidenciales culmina el 31 de marzo de 2026.

¿Hay más opciones para inscribirse?

Además de los puestos de votación, la Registraduría mantiene activos cerca de 400 puntos fijos de inscripción en ciudades capitales e intermedias, así como 514 campañas móviles (CMI) en universidades, plazas y centros comerciales de todo el país.

“Votar cerca, te acerca”

Con esta estrategia, la entidad busca acercar el voto a los ciudadanos, reducir el abstencionismo y fortalecer la democracia colombiana, haciendo más fácil participar sin recorrer grandes distancias.