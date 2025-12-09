Precio del café en Colombia HOY 9 de diciembre: así comienza a cotizarse esta semana

Como es habitual, la Federación Nacional de Cafeteros establece una cifra para determinar el precio del café de acuerdo a diferentes aspectos como la cotización de cierre en la Bolsa de Valores de Nueva York, lo que constituye su valor base en el mercado, la tasa de cambio del día y el diferencial o prima de referencia que corresponde al producto.

Recientemente, la entidad ha señalado una disminución en la cotización que se maneja del grano por medio de sus informes diarios. Esto se debe a factores como la alta volatilidad macroeconómica y la incertidumbre logística a raíz de los problemas climáticos que se han presentado en Colombia.

“Cuando el dólar se fortalece, a los productores en Brasil o Colombia les resulta más beneficioso vender, lo que puede incrementar la oferta y presionar los precios a la baja, y viceversa. De ahí que, los tipos de cambio se consideran un componente de interés”, señala el portal DailyForex.

¿Cómo se cotiza el café en Colombia para este martes 9 de diciembre de 2025?

En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros estableció que el precio del café en Colombia para este martes 9 de diciembre es de 2.868.000 pesos en el total de carga de 125 kilogramos. Esto supone una disminución frente al valor del viernes 5 de diciembre (2.897.000 pesos). Por otra parte, la cifra que corresponde a la pasilla contenida en el pergamino se mantiene en 10.000 pesos por cada kilógramo.

En cuanto a su precio externo, el precio del café se cotizó en la bolsa de Nueva York en un total de 3,94 dólares por libra al finalizar la jornada de este 9 de diciembre.

¿Cuánto vale el café en las principales ciudades de Colombia?

De acuerdo al informe emitido por la Federación Nacional de Cafeteros, estos son los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para la jornada de este 9 de diciembre:

Armenia: Carga $2,868,500 – Kilo $22,948 – Arroba $286,850

Carga $2,868,500 – Kilo $22,948 – Arroba $286,850 Bogotá: Carga $2,867,250 – Kilo $22,938 – Arroba $286,725

Carga $2,867,250 – Kilo $22,938 – Arroba $286,725 Bucaramanga: Carga $2,866,875 – Kilo $22,935 – Arroba $286,688

Carga $2,866,875 – Kilo $22,935 – Arroba $286,688 Buga: Carga $2,869,250 – Kilo $22,954 – Arroba $286,925

Carga $2,869,250 – Kilo $22,954 – Arroba $286,925 Chinchiná: Carga $2,868,375 – Kilo $22,947 – Arroba $286,838

Carga $2,868,375 – Kilo $22,947 – Arroba $286,838 Cúcuta: Carga $2,866,375 – Kilo $22,931 – Arroba $286,638

Carga $2,866,375 – Kilo $22,931 – Arroba $286,638 Ibagué: Carga $2,867,625 – Kilo $22,941 – Arroba $286,763

Carga $2,867,625 – Kilo $22,941 – Arroba $286,763 Manizales: Carga $2,868,375 – Kilo $22,947 – Arroba $286,838

Carga $2,868,375 – Kilo $22,947 – Arroba $286,838 Medellín: Carga $2,867,625 – Kilo $22,941 – Arroba $286,763

Carga $2,867,625 – Kilo $22,941 – Arroba $286,763 Neiva: Carga $2,866,750 – Kilo $22,934 – Arroba $286,675

Carga $2,866,750 – Kilo $22,934 – Arroba $286,675 Pamplona: Carga $2,866,500 – Kilo $22,932 – Arroba $286,650

Carga $2,866,500 – Kilo $22,932 – Arroba $286,650 Pasto: Carga $2,866,500 – Kilo $22,932 – Arroba $286,650

Carga $2,866,500 – Kilo $22,932 – Arroba $286,650 Pereira: Carga $2,868,375 – Kilo $22,947 – Arroba $286,838

Carga $2,868,375 – Kilo $22,947 – Arroba $286,838 Popayán: Carga $2,868,625 – Kilo $22,949 – Arroba $286,863

Carga $2,868,625 – Kilo $22,949 – Arroba $286,863 Santa Marta: Carga $2,870,125 – Kilo $22,961 – Arroba $287,013

Carga $2,870,125 – Kilo $22,961 – Arroba $287,013 Valledupar: Carga $2,867,750 – Kilo $22,942 – Arroba $286,775

Además de la volatilidad macroeconómica y la incertidumbre logística, las condiciones climáticas son otro factor que incide directamente en el precio del café en Colombia, ya que si estas son favorables, habrá un aumento en la demanda a nivel mundial.