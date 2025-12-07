La Federación Nacional de Cafeteros reaccionó al ataque con moto bomba en Balboa Cauca

La motocicleta acondicionada con explosivos fue activada en la tarde del sábado en el casco urbano del municipio de Balboa, Cauca, muy cerca a la estación de Policía. El Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, a través de su cuenta de X rechazó este atentado, y además dijo que allí operaba el laboratorio de calidades de Almacafé y el Comité de Cafeteros de Balboa.

“Este ataque cobarde hiere no solo la infraestructura del café, sino a la comunidad, a las familias trabajadoras que encuentran en este grano su sustento y su dignidad. Nos solidarizamos plenamente con CAFICAUCA, con los habitantes de Balboa, y con todas las familias cafeteras que hoy sienten miedo e incertidumbre. No aceptamos que Colombia retroceda tres décadas en seguridad”, dijo Bahamón.”, agregó Bahamón.

Asimismo el Gerente de la Federación hizo un llamado urgente y respetuoso a la Fuerza Pública y al Gobierno Nacional, para retomar el control del territorio y proteger a la población civil.

“La Federación Nacional de Cafeteros ratifica su rechazo frontal al terrorismo y expresa su compromiso inquebrantable con la paz, el desarrollo y la defensa de nuestras comunidades rurales. El Cauca no está solo. Balboa no está solo. Colombia no se arrodilla”, puntualizó Bahamón.

Un policía y ocho civiles más resultaron heridos

La fuerte explosión provocó daños en viviendas y un voraz incendio que afectó una cooperativa de café.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó lo sucedido y expresó que, “desde el primer momento activamos la respuesta con la alcaldía, la red hospitalaria, la Fuerza Pública y los organismos de socorro, ordenando el despliegue de dos móviles y 10 unidades de Bomberos de El Bordo para atender la emergencia”.

En esta zona del departamento tiene amplia presencia la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Lea también: Atentado con ‘moto-bomba’ en Balboa, Cauca, deja un policía y varios civiles heridos