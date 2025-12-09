¿Nuevo repunte? Precio del dólar HOY en Colombia: cotización para el 9 de diciembre según Banrep

Uno de los principales aspectos que ha hecho destacar la más reciente administración de Donald Trump en el poder de los Estados Unidos, han sido sus políticas migratorias, mediante las cuales ha reducido significativamente la población extranjera dentro de EE.UU. y de igual manera, ha dificultado en gran medida la expedición de nuevas residencias y visas para turistas, especialmente, para aquellos provenientes de países de lo que han llamado el ‘tercer mundo’.

Frente a esto, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, informó que el gobierno de su país se encontraba preparando nuevos cambios en las restricciones migratorias, para dificultar aún más el acceso de extranjeros a EE.UU. provenientes de 30 países diferentes, sin embargo, aseguró que no era una decisión definitiva, pues aún debía ser aprobada por el presidente Donald Trump.

Declaraciones de la secretaria del Departamento de Seguridad

Respecto a esta medida, la secretaria comentó que estos nuevos cambios, restringirían los viajes a Estados Unidos para personas originarias de los países vetados, que según la funcionaria, serían más de 30. A pesar de esto, no se pronunció directamente acerca de cuáles serían los países que se verían directamente afectados con dichos cambios.

Por último, la funcionaria justificó el cambio en que tiene como objetivo garantizar la seguridad nacional de EE.UU. y, por tanto, si un país no tenía la capacidad de reconocer y verificar a un ciudadano, Estados Unidos no tiene razón alguna por la cual permitirle el ingreso a su territorio.

Precio del dólar en Colombia HOY 9 de diciembre

Luego de un puente festivo, el precio del dólar llegó al día martes para abrir la semana con un importante repunte, pues recuerde, que para el día viernes de la semana anterior, el valor de la divisa norteamericana se encontraba por debajo de los $3.760 pesos colombianos.

Sin embargo, con al aumento que se presentó para el día de hoy, la divisa de Estados Unidos habría tenido un repunte cercano a los $80 pesos colombianos respecto al valor de apertura del pasado viernes.

Con esto, y según la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar que regirá para hoy, 9 de diciembre en Colombia, sería de $3.830 pesos colombianos.

Precio del dólar en ciudades de Colombia HOY 9 de diciembre

El precio de la divisa estadounidense, tiene diferentes valores tanto para su compra como para su venta, por esto, a continuación encontrará un promedio ponderado de las transacciones realizadas en esta divisa a través de casas de cambio y entidades bancarias:

Bogotá D.C.: te compran $3,732| te venden $3,851

te compran te venden Medellín: te compran $3,674 | te venden $3,823

te compran te venden Cali: te compran $3,700 | te venden $3,960

te compran te venden Cartagena: te compran $3,600 | te venden $3,850

te compran te venden Cúcuta: te compran $3,700 | te venden $3,760

te compran te venden Pereira: te compran $3,750 | te venden $3,840

