Sector político del país pide a Donald Trump no tomar determinaciones apresuradas

El primero en reaccionar a la decisión del Gobierno Trump fue el exministro y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas, asegurando que al gobierno actual le queda menos de un año y que es necesario que no se tomen medidas en contra de Colombia.

“Ahora, a Donald Trump. Ya no le quedan sino 300 días a Gustavo Petro. No tome medidas en contra de una Colombia que es honorable, decente, trabajadora, empresarial. Una Colombia que necesita el comercio con los Estados Unidos y la financiación de Estados Unidos. Ya llegaremos al gobierno y nos entenderemos en las políticas que efectivamente van a lograr que se baje la producción de cocaína de Colombia. Pero eso lo haremos también porque para Colombia es indispensable”, aseguró Cárdenas.

Entre tanto el precandidato presidencial, Juan Manuel Galán, considera que “el presidente Petro convirtió la política exterior en un campo de batalla. Y hoy Colombia paga los platos rotos. Los colombianos merecen un liderazgo que los defienda, no que nos deje solos. Un gobierno serio, respetado y capaz de construir puentes, no de incendiar relaciones”.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal considera que en medio de estas tensiones diplomáticas, a la oposición le corresponde mantener los dialogos y buenos tratos con los actores estadounidenses: “Colombia siempre ha sido aliada histórica de los Estados Unidos, una relación que ha fortalecido nuestra economía, la seguridad y la democracia. Hoy, Gustavo Petro no representa a Colombia, se representa a sí mismo y a los intereses de quienes han lucrado del narcotráfico en estos tres años”.

Desde el Pacto Histórico rechazaron los señalamientos de Trump contra Petro. El representante a la Cámara Heraclito Landinez aseguró que “el presidente de los colombianos ha enfrentado durante toda su vida pública a los narcotraficantes y a sus aliados políticos y paramilitares y hoy como jefe del Estado representa la dignidad de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Todo el apoyo”.

¿Que podría pasar con las ayudas para defensa y seguridad?

Hablamos en Caracol Radio con el analista en temas de Seguridad Jairo Libreros y este asegura que los aportes en temas estratégicos para la seguridad del país podrían tener graves afectaciones.

“En seguridad y defensa nacional Colombia registrará un hito histórico de ruptura en cooperación bilateral con la Casa Blanca. De un lado, la posición privilegia del país bajo el rótulo de “socio estratégico” de EEUU se perderá. Hablamos de décadas de relacionamiento internacional, que le ha permitido a Colombia acceder en condiciones preferentes a fuentes fiscales, de acceso a tecnología, de entrenamiento y capacitación militar y policial, de intercambio de información de inteligencia y de evidencias judiciales y al fortalecimiento integral de la Fuerza Pública”. Explicó libreros.

Esta nueva orden sí suspende la ayuda, es decir, casi $400 millones de dólares que otorga Estados Unidos en su mayoría para cooperación en seguridad para Colombia.