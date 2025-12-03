“Es una amenaza directa del uso de la fuerza en Colombia”: Analista sobre posibilidad de ataques de EEUU

Luego que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera de la posibilidad de que se realicen ataques contra países o actores involucrados en el envío de cocaína y fentanilo al país norteamericano no aplica solo a Venezuela, y en esa medida, Colombia puede ser blanco de ataques terrestres pues, según él, hay plantas de fabricación de cocaína, se han generado varias reacciones.

“He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína, y luego nos venden esa cocaína. Lo apreciamos mucho. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques”, dijo el mandatario estadounidense.

En el marco de esta tensión, la analista e internacionalista Sandra Borda, habló en 6AM de Caracol Radio e indicó que: “No nos tenemos que preocupar mucho”.

Noticia en desarrollo