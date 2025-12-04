¿Cómo está la relación comercial de Colombia y Estados Unidos? Esto dijo Claudia Lacouture

En el marco de la Cumbre Visión 2026 Tendencias Colombia, organizada y liderada por Prisa Media, la exministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Claudia Lacouture, participó en un panel dedicado a analizar los principales retos de la agenda nacional para 2026, especialmente la relación entre Colombia y Estados Unidos.

Le puede interesar: A mí me frustra que por cada 10 personas capturadas por hurto, 7 terminen libres: alcalde Galán

Lacouture, se refirió a las recientes declaraciones de Donald Trump, sobre la posibilidad de ataques terrestres a los países involucrados con el envío de cocaína a los Estados Unidos. La exministra destacó que, a pesar de la tensión, la relación entre Colombia y Estados Unidos sigue siendo estratégica: “Hay tensión, pero no hay ruptura”.

Más de Visión 2026: ¿Colombia necesita una nueva política de seguridad? Análisis del conflicto armado

Asimismo, señaló que Colombia ha logrado mantener una separación clara entre los canales políticos y comerciales, lo que ha permitido fortalecer el intercambio económico y ha posibilitado otras oportunidades como el crecimiento de las exportaciones de minero energéticas las cuales crecen, según la empresaria un 14% frente al año anterior.

Más de este evento: “Lo nuestro es informar y ayudar a pensar”: Alejandro Santos sobre los retos del 2026

“La forma como Estados Unidos ha manejado la relación con Colombia ha sido más pragmática de lo esperado”, dijo la empresaria sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos.

Relaciones comerciales con Estados Unidos, ¿cuál es el panorama?

La exministra sobre la situación a futuro de las relaciones dijo: “hoy en día no se han recibido un aumento de aranceles y se está fortaleciendo el relacionamiento con Estado Unidos de otros temas comerciales”. Sin embargo, advirtió que la próxima etapa dependerá del panorama político: “Es clave cuál será la posición de los colombianos desde las regiones y su decisión en las elecciones de 2026, porque esto definirá un nuevo relacionamiento con el próximo Gobierno”, dijo.

Otro tema sobre el cual conversó la exministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, tiene que ver con las inversiones de empresas estadounidenses en el país: “Colombia tiene una inversión de más de 800 empresas” lo que representa un aliado estratégico que respalda a Colombia en las decisiones políticas de Estados Unidos.

Por último, Claudia Lacouture, concluyó sobre el panorama político de Estado Unidos y dijo: “Hoy en día Colombia es un aliado desde punto de vista del narcotráfico y lo peor que puede pasar es volvernos un objetivo en ese tema”.

Reviva la entrevista a María Claudia Lacouture aquí: