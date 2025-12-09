“Me la voy a robar”: vigilante de 23 años denuncia a inspector de la policía por acoso sexual

Un video presentado ante las autoridades expuso la denuncia de agresión sexual que realizó Dalin Selena Monsalve, una vigilante de 23 años, contra el inspector de Policía José Arturo Figueredo en Soacha, Cundinamarca. Las imágenes, publicadas por el medio Noticias Caracol, hacen parte de una investigación judicial que involucra a un funcionario encargado de garantizar los derechos de la ciudadanía y que ahora enfrenta graves señalamientos.

Dalinselena comentó que en el mes de enero de este año le hicieron el traslado a la inspección sexta de Policía. En ciertas ocasiones el inspector José Arturo Figueredo empieza con una actitud morbosa, tocándole su cuerpo, usando palabras contra ella que no debe.

“Empiezan los acosos, cada vez aumentaban más cosas, más hechos. Siempre buscaba la manera de que estuviéramos solos para hacer esto, con el pasar del tiempo yo ya no podía más, había mucho hostigamiento”.

Monsalve comentó también que no era a la única persona a la que le estaba pasando la misma situación, por lo que ella decide tomar su celular y grabar uno de los hostigamientos.

“Esto es algo que nos ha afectado muchísimo tanto psicológicamente como laboralmente porque tenemos algunos compañeros que dicen que fue culpa de nosotras y que nosotras buscábamos a este señor para que nos hiciera eso”.

Asegura ella también que intentó quitarse la vida porque se sentía sucia y marcada por una persona que no sentía el más mínimo remordimiento lo que estaba haciendo, “para él esto era como un juego”.

Luego de la denuncia que ella hace pública en medios de comunicación, asegura que llegó a pensar que no se iba a volver a hablar del tema, pero al ver que no ha pasado nada con el Inspector de la policía se han sentido muy afectadas y dice que este caso no puede quedar en la impunidad.

Luego de interponer la denuncia, dice DalinSelena que no ha recibido respuesta alguna de esta denuncia, lo único que se hizo fue cambiar a la persona implicada de inspección y nada más.

Hace unos días, el alcalde de Soacha les indicó que se iba a hacer cargo de esta denuncia: “en este caso a mí me da rabia que una persona de estas siga trabajando común y corriente, que no se vea afectado en nada, que siga trabajando con mujeres, porque sencillamente sigue trabajando con mujeres. Todo lo hicieron como si no hubiera pasado nada, lo cambiamos de una inspección a otra y ya”, indicó Dalinselena Monsalve en entrevista con 6AM.