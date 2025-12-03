Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Expulsado por acoso: extranjero intimidaba y seguía a mujeres en Cartagena

Las autoridades registraron amenazas de muerte contra funcionarios de Migración Colombia y reiterados problemas de convivencia

Expulsado por acoso: extranjero intimidaba y seguía a mujeres en Cartagena

Expulsado por acoso: extranjero intimidaba y seguía a mujeres en Cartagena

Un ciudadano estadounidense fue expulsado de Colombia tras protagonizar varios episodios de comportamiento agresivo y hostil.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La situación llegó a su punto crítico cuando el extranjero intentó ingresar por la fuerza a un apartamento habitado por mujeres. Vecinos habían notado que él les hacía seguimiento y expresaba insinuaciones inapropiadas, hechos que derivaron en intimidación y acoso. Ante el riesgo, Migración Colombia, la Policía Nacional y el personal de seguridad del condominio intervinieron de inmediato para frenar el incidente y proteger a las residentes.

Tras la verificación de los hechos y la acumulación de reportes, se estableció que la conducta del extranjero no solo afectó a las víctimas directas, sino que alteró la convivencia y el orden público en la zona. Por ello, se tomó la decisión discrecional de expulsarlo del país y prohibir su ingreso por un período de diez años, medida orientada a salvaguardar la tranquilidad social y prevenir nuevos episodios de violencia.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, dejó claro el compromiso institucional con la seguridad ciudadana y señaló que “en Colombia no toleramos amenazas, acoso ni comportamientos que pongan en riesgo la integridad de las personas. Actuamos de inmediato porque nuestra obligación es proteger a la comunidad y garantizar que quienes ingresan al país respeten las normas y la ciudadanía y, especialmente, las mujeres”.

El caso se convierte así en un recordatorio de la importancia de mantener comportamientos respetuosos en territorio colombiano y de la firmeza institucional para proteger a la ciudadanía. Las medidas adoptadas buscan evitar que hechos similares perturben la tranquilidad de las comunidades y reafirman el compromiso del país con la seguridad y la sana convivencia.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad