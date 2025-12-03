Expulsado por acoso: extranjero intimidaba y seguía a mujeres en Cartagena

Un ciudadano estadounidense fue expulsado de Colombia tras protagonizar varios episodios de comportamiento agresivo y hostil.

La situación llegó a su punto crítico cuando el extranjero intentó ingresar por la fuerza a un apartamento habitado por mujeres. Vecinos habían notado que él les hacía seguimiento y expresaba insinuaciones inapropiadas, hechos que derivaron en intimidación y acoso. Ante el riesgo, Migración Colombia, la Policía Nacional y el personal de seguridad del condominio intervinieron de inmediato para frenar el incidente y proteger a las residentes.

Tras la verificación de los hechos y la acumulación de reportes, se estableció que la conducta del extranjero no solo afectó a las víctimas directas, sino que alteró la convivencia y el orden público en la zona. Por ello, se tomó la decisión discrecional de expulsarlo del país y prohibir su ingreso por un período de diez años, medida orientada a salvaguardar la tranquilidad social y prevenir nuevos episodios de violencia.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, dejó claro el compromiso institucional con la seguridad ciudadana y señaló que “en Colombia no toleramos amenazas, acoso ni comportamientos que pongan en riesgo la integridad de las personas. Actuamos de inmediato porque nuestra obligación es proteger a la comunidad y garantizar que quienes ingresan al país respeten las normas y la ciudadanía y, especialmente, las mujeres”.

El caso se convierte así en un recordatorio de la importancia de mantener comportamientos respetuosos en territorio colombiano y de la firmeza institucional para proteger a la ciudadanía. Las medidas adoptadas buscan evitar que hechos similares perturben la tranquilidad de las comunidades y reafirman el compromiso del país con la seguridad y la sana convivencia.