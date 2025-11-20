Denuncia de abuso sexual sacude Échele Cabeza: director es retirado mientras avanza investigación

El docente implicado en uno de los presuntos casos de acoso y abuso sexual, fue apartado de su cargo mientras avanzan las investigaciones. Foto: Getty

La activista Yareli Estrada compartió un relato sobre un presunto abuso sexual ocurrido durante un encuentro en la casa de Échele Cabeza, en Bogotá. Según su testimonio, tras haber consumido alcohol, despertó en otra habitación con Julián Quintero, director ejecutivo de la organización, quien habría “tocado abusivamente y dado cocaína” mientras ella estaba sedada. Estrada afirmó que no existió posibilidad de consentimiento y que decidió alejarse de espacios donde la presencia de Quintero pudiera ponerla en riesgo.

“Por autocuidado y como forma de romper el silencio que históricamente se nos exige a las mujeres, he decidido dejar de participar en actividades en las que esté presente esta persona”, escribió Estrada, ofreciendo además sus canales para que otras víctimas puedan compartir sus experiencias.

Respuesta del voluntariado de Échele Cabeza

Más de 50 voluntarios emitieron un comunicado expresando respaldo a la denunciante y rechazando las violencias basadas en género. Entre sus exigencias se incluyen:

La salida formal y efectiva de Julián Quintero como director y representante legal.

Acompañamiento psicológico y medidas restaurativas para la víctima.

Revisión de protocolos internos y garantía de no repetición de hechos similares.

Los voluntarios destacaron que la denuncia afecta la confianza en el ecosistema de reducción de daños y aseguraron su compromiso con la continuidad de los servicios bajo nuevas estructuras que garanticen espacios seguros.

Pronunciamientos de Julián Quintero y ATS

Quintero afirmó que “por respeto, no voy a controvertir públicamente” la denuncia y señaló que se buscan canales de diálogo para mediar y reparar. Además, informó que se retiró de ATS y Échele Cabeza para no interferir con los procesos internos ni dañar a la organización.

Por su parte, la Junta Directiva de ATS anunció la salida inmediata de Quintero del cargo de director ejecutivo y representante legal, sin prejuzgar sobre investigaciones externas. La organización ratificó su compromiso con la protección de la víctima, la reparación y la no repetición de hechos de violencia de género, e invitó a aliados y voluntarios a respaldar los nuevos liderazgos institucionales.

El caso ha generado preocupación en la comunidad de reducción de daños en Colombia, al tiempo que resalta la importancia de protocolos internos que protejan a las víctimas y prevengan dinámicas de poder abusivas. La situación también abre un debate sobre la cultura organizacional en colectivos de voluntariado y proyectos sociales, y sobre la manera en que se enfrentan denuncias de violencia de género dentro de estas comunidades.