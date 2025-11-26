Ciudadana denuncia presunto acoso sexual por parte de un concejal de Cúcuta.

Cúcuta.

La ciudadana Elizabeth Ropero divulgó un testimonio en el que señala haber sido víctima de presunto acoso sexual por parte del concejal de Cúcuta, Sergio Matamoros.

En una declaración pública, Ropero afirmó que decidió hablar “como mujer, como ciudadana y como víctima”, al considerar que las instituciones no habrían respondido de manera efectiva a las solicitudes de orientación que, según ella, presentó en su momento.

Ropero relató que uno de los hechos habría ocurrido cuando se encontraba sola en una oficina con el concejal.

Según dijo, Matamoros habría intentado besarla sin su consentimiento. Indicó además que, posteriormente, habría recibido comentarios de carácter sexual y propuestas que, en su interpretación, le insinuaban algún tipo de contraprestación a cambio de un beneficio laboral.

La denunciante aseguró que compartió su experiencia con personas cercanas al concejal y con integrantes del ámbito político local.

Según su testimonio, algunas respuestas que recibió habrían minimizado la situación o la habrían tratado como un comportamiento reiterado del funcionario.

Ropero manifestó: “Ahí entendí que todo el mundo sabe cómo es, pero nadie hace nada”.

A lo largo de su declaración, Ropero también afirmó haber acudido a entidades como la Fiscalía y la Procuraduría.

Según su versión, la orientación recibida no pasó de recomendaciones iniciales o de la posibilidad de una medida de alejamiento.

Para ella, estos episodios reflejarían una falta de avance real en los procesos de denuncia de acoso ejercido por funcionarios públicos.

La ciudadana hizo un llamado a organizaciones sociales, colectivas de mujeres y entidades de control para que acompañen, visibilicen y actúen de manera más efectiva en casos de violencia basada en género.

También invitó a realizar acciones ciudadanas de carácter pacífico para exigir garantías, atención y protección para las mujeres que deciden denunciar.

En su mensaje, Ropero señaló que su intención no es política, sino personal y social: “No hablo desde el odio, sino desde el cansancio y la esperanza de que las cosas pueden cambiar”, expresó.

Añadió que espera que las autoridades competentes investiguen el caso con rigor y sin interferencias.

Hasta el cierre de esta publicación, el concejal Sergio Matamoros no ha entregado una declaración oficial ni ha respondido a las acusaciones hechas públicas por Ropero.

Caracol Radio reitera que está dispuesta a recibir la versión del concejal o de sus representantes, con el fin de garantizar el equilibrio informativo y el derecho a la respuesta.