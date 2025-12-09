Fechas y horas confirmadas para la final de Liga colombiana Tolima vs. Junior

Luego de conocerse que Junior será el rival de Deportes Tolima en la final de la Liga colombiana, la Dimayor hizo oficial las fechas y las horas de disputa del trofeo. Vale la pena mencionar que, debido a la reclasificación del semestre, el conjunto Pijao tiene la ventaja de cerrar en calidad de local.

Tolima se impuso en la última fecha a Fortaleza por 1-0 y con ello se volvió inalcanzable para el otro finalista, razón por la que podrá, en caso de coronarse, levantar el trofeo ante su gente en el Manuel Murillo Toro.

Por su parte, Junior perdió con Medellín 2-1 en el Atanasio Girardot, pero la derrota de Nacional 3-2 le jugó a su favor para avanzar a la final. El Tiburón terminó líder del Grupo A con 11 unidades.

Tolima y Junior disputarán una final inédita

Esta será la final número 11 para Tolima desde que se juegan los torneos cortos, mientras que Junior disputará la número 13. Lo curioso es que nunca se han enfrentado en una lucha por el título de liga bajo el actual formato (desde 2002).

La última final del Tolima fue en el Clausura del 2024 cuando perdieron con Nacional, mientras que Junior ganó la última que jugó, en el Clausura del 2023 a Independiente Medellín.

Fechas y horas de la final de la Liga

Viernes 12 de diciembre - Ida

Junior vs. Tolima

Estadio: Roberto Meléndez, Barranquilla

Hora: 8:00 p.m.

Martes 13 de diciembre - Vuelta

Tolima vs. Junior

Estadio: Manuel Murillo Toro, Ibagué

Hora: 7:30 p.m.

Usted podrá disfrutar de las emociones de la gran final de la Liga colombiana mediante las transmisiones de Caracol Radio y el streaming de Caracol Deportes, así como podrá vivir el minuto a minuto por Caracol.com.co