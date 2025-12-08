🔴EN VIVO | Medellín vs. Junior, posible finalista de Liga colombiana: siga acá el partidazo

Este lunes 8 de diciembre se definirá el segundo finalista de la Liga Colombiana en el segundo semestre.<b> Independiente Medellín se medirá ante Junior de Barranquilla</b> en el estadio Atanasio Girardot, por la sexta fecha de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano.En este encuentro <b>el equipo dirigido por Alfredo Arias, buscará el paso a la final para disputar la estrella de Navidad,</b> con la igualdad a Junior le bastaría para estar en la siguiente instancia del campeonato colombiano. Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/12/08/america-vs-nacional-en-vivo-por-los-cuadrangulares-de-la-liga-colombiana-siga-aca-el-partidazo/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/12/08/america-vs-nacional-en-vivo-por-los-cuadrangulares-de-la-liga-colombiana-siga-aca-el-partidazo/"><b>🔴América vs. Nacional EN VIVO, por los cuadrangulares de la Liga Colombiana: siga acá el partidazo</b></a>Por otra parte<b>, Deportivo Independiente Medellín es colero del grupo A con tan solo 2 puntos, </b>producto de dos empates en los cuadrangulares ante Nacional y América de Cali. Sin embargo, el equipo tiburón es líder con 11 unidades y viene de ganarle al equipo caleño 2-1 en su casa, con anotaciones de Jermein Peña y Didier Moreno en una remontada épica en el Metropolitano Roberto Meléndez.Es valido destacar que<b> en simultanea se estará jugando el partido entre América y Nacional</b>, ya que el cuadro paisa aun tiene posibilidades de avanzar a la final.