¿Dónde se irá la luz este MIÉRCOLES 10 de diciembre en el Atlántico?

Este miércoles 10 de diciembre, Transelca ejecutará trabajos en sus equipos dentro de la subestación Sabanalarga, durante una jornada que irá desde las 7:20 de la mañana hasta las 5:20 de la tarde.

Por estas labores, permanecerán sin servicio de energía los siguientes sectores: Luruaco, Repelón, Rotinet, Arroyo de Piedra, Molineros, La Peña, Colombia, Isabel López, San Juan de Tocagua, La Puntica, Pendales, Cien Pesos, Santa Cruz, Los Límites, Agencia de Desarrollo Rural, y las estaciones de bombeo de Repelón.

También estarán sin energía Manatí, Carreto, Santa Lucía, Algodonal, Suan, Campo de la Cruz, Candelaria, Bohórquez, Ponedera, Cascajal, Martillo, Puerto Giraldo, Santa Rita, Leña, La Retirada y la vía Ponedera – Palmar de Varela.

Trabajos en Barranquilla

En el barrio Rebolo, se adelantarán cambios de redes eléctricas en la calle 10 con carrera 35, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Por otro lado, en el barrio Villa Santos, se cambiarán redes eléctricas en la carrera 50 con calle 101C entre las 8:05 a. m. y las 5:56 p. m.

¿Dónde se va la luz en Soledad?

En Soledad 2000, a la altura de la calle 48 con carrera 10, se desarrollarán obras menores entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Instalación de postes en Palermo

Para el corregimiento de Palermo, está programada la instalación de postes en el sector comprendido entre las calles 1B y 2A, y las carreras 2 a la 9, desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:20 de la tarde.