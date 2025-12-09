Hallan sin vida a joven que había desaparecido en playas de Puerto Colombia

Las autoridades de Puerto Colombia confirmaron que fue encontrado sin vida el joven de 19 años que había desaparecido después de ingresar al mar en las playas de Salgar durante la madrugada posterior a la noche de velitas. Leonardo Vargas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio, señaló que el joven había llegado al lugar junto a un grupo de amigos hacia las 2:00 a. m.

Le recomendamos: Felipe Saruma inscribe su candidatura a la Cámara de Representantes por Cambio Radical

Habían sido advertidos por la Policía

Vargas explicó que unidades de la Policía les habían advertido sobre la peligrosidad del mar debido a las condiciones meteorológicas, pero los jóvenes ignoraron la recomendación.

“Hacia las dos de la madrugada, un grupo de amigos que venía de Barranquilla llegó a las playas de Salgar. La Policía les advirtió que no podían ingresar al mar porque la zona no contaba con condiciones de seguridad y representaba un riesgo. Sin embargo, hicieron caso omiso y, alrededor de las 2:30 o 2:40 a. m., se produjo la desaparición del joven Esteban Andrés Murillo Arrieta, de 19 años, oriundo del barrio Los Olivos, en Barranquilla. De inmediato se activó el protocolo de búsqueda y rescate con apoyo de salvavidas, Defensa Civil y Guardia Costera”, indicó el funcionario.

Le puede interesar: Dos heridos deja ataque sicarial en Barranquilla: el hecho se registró en el barrio La Ceiba

Autoridades confirman el hallazgo

En horas de la mañana de hoy, los organismos de socorro confirmaron que el joven fue encontrado sin vida en una zona cercana al punto donde había sido visto por última vez. La Defensa Civil, la Guardia Costera y el cuerpo de Salvavidas participaron en el operativo.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las advertencias de seguridad en las playas, especialmente cuando existan alertas por oleaje y condiciones climáticas adversas.

Otras noticias: Contratista debe entregar ‘plan de choque’ con nuevo cronograma de las obras del Cortissoz: Veeduría