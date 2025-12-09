Pacto Histórico vs. Cambio Radical: se agudiza el pulso por la Cámara en el Atlántico

El pulso político por la Cámara de Representantes en el Atlántico se intensifica entre dos poderosas casas políticas: los Torres, que lideran la lista del Pacto Histórico, y la casa política de los Char, punta de lanza de Cambio Radical. El cierre de inscripciones llegó en medio de polémicas, cuestionamientos y una competencia abierta por el control del electorado atlanticenses de cara a 2026.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La apuesta del Pacto Histórico: dos curules en disputa

En medio de la controversia por los resultados de la reciente consulta interna en el Atlántico, el senador Pedro Flores, ficha del grupo político de los Torres, acompañó la inscripción de su candidato a la Cámara, Jaime Santamaría. El nombre de Santamaría ha estado rodeado de debate debido a su alta votación pese a su limitada trayectoria pública.

Más información Cambio Radical inscribe su lista a la Cámara por el Atlántico: estos son sus candidatos

El grupo de los Torres aspira a una “jugada a dos bandas”, respaldando también a Andrea Vargas, dirigente joven del Pacto Histórico y figura cercana al presidente Gustavo Petro.

El senador Flores aseguró que la meta del Pacto en el Atlántico es obtener dos curules:

“Creemos que están dadas las condiciones para lograr esa segunda curul y vamos a trabajar intensamente para lograrlo. Vendrán semanas de diálogos y reuniones orientadas a discutir la agenda política y a salir a los territorios a hablar con la gente y escucharlos”, afirmó.

Lista del Pacto Histórico en el Atlántico

Eloy Soto, abogado y líder social.

Natalie Álvarez Vergara, es la presidenta del sindicato de la Universidad Autónoma del Caribe SintraUAC

Jeiner Angulo González, médico, activista social y comunitario

Jaime Santamaría, es docente, politólogo y filósofo

Andrea Vargas De la Hoz, secretaria general de la Colombia Humana.

Aunque la lista debe ser de siete integrantes, Antonio Bohórquez no se inscribió y aún se espera la designación de quien ocupará su lugar.

Durante su inscripción, Andrea Vargas destacó que el Pacto Histórico mantiene una alta favorabilidad en el país, y subrayó la necesidad de convertir ese respaldo en votos y organización territorial.

LEA TAMBIÉN: Niño de diez años sufrió daño en uno de sus ojos por un ‘tote’ El Bosque, en Barranquilla

“Nuestra lista está compuesta por mujeres y hombres comprometidos con el cambio, que darán todo para superar los resultados de 2022 y defender los principios de este proyecto transformador”, señaló.

La apuesta de Cambio Radical

Del otro lado del espectro político, la casa Char impulsa una ambiciosa estrategia: aspirar a cuatro curules en la Cámara, una meta que empieza a generar debate dentro y fuera del partido.

Entre los inscritos destaca la presencia del creador de contenido Felipe Saruma, quien se sumó a última hora y ha generado controversia en redes sociales debido a su escasa experiencia política.

Lista de Cambio Radical a la Cámara por el Atlántico

Doris Bolívar, fue secretaria de Gestión Social del Atlántico y alcaldesa de Usiacurí.

Samir Radi, exconcejal de Barranquilla (2020–2023 y 2024–2025).

Darling Rodríguez, abogada de profesión

Welfran Torres, joven abogado y politólogo con Maestría en Derecho Tributario. Ha sido elegido diputado del departamento del Atlántico para los períodos 2020-2023, 2024-2027.

Andrés Camargo González (Felipe Saruma)

Yolanda Herrera Peña, es psicóloga, empresaria y gerente del sector salud.

Estefanel Gutiérrez, fue el primer joven afro en llegar al Concejo de Barranquilla. Es especialista en Derecho Constitucional, magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes y L.L.M. del American University Washington College of Law.

El partido asegura que su lista combina experiencia, liderazgos juveniles y perfiles orientados a la renovación política en el departamento.