Cuatro nuevos casos de lesionados por pólvora en Antioquia

Antioquia

Durante la tarde del 8 y en la mañana del 9 de diciembre, entre las 2:01pm y las 8:00am, se presentaron 4 nuevos casos de lesionados por pólvora en el departamento llegando a la suma de 54 casos de lesionados por pólvora en lo que va del mes en Antioquia, 13 de ellos son menores de edad, 41 son adultos y 6 han sido amputados.

Durante el 2024 a la misma fecha se habían presentado igual número de casos.

Los casos reportados son:

Medellín: Mayor de 18 años con amputación en sus dedos de la mano por manipulación de valoradores.

Mayor de 18 años con amputación en sus dedos de la mano por manipulación de valoradores. Zaragoza: Menor de 14 años con quemadura de primer grado en manos por manipulación de voladores.

Menor de 14 años con quemadura de primer grado en manos por manipulación de voladores. Itag üí : Hombre de 25 años con daño ocular como observador con luces de bengala, manejo ambulatorio.

Hombre de 25 años con daño ocular como observador con luces de bengala, manejo ambulatorio. Girardota: Hombre de 28 años con laceración, contusión, quemadura de segundo grado y amputación en dedos de la mano por manipulación de papeletas.

A la fecha en el departamento no se han presentado intoxicaciones por fósforo blanco e intoxicaciones por metanol.

La gobernación de Antioquia, mediante la campaña, Soy Antipólvora, invita a vivir una navidad sin pólvora a los ciudadanos del departamento.